Erika Buenfil organiza tremendo reventón para Nicolás por sus 18 años

Erika Buenfil celebró 18 años desde que su hijo Nicolás llegó a este mundo y lo hizo a lo grande, ya que le llevó un par de semanas preparar todos los preparativos para que el joven pasara una celebración inolvidable junto a su familia y amistades más cercanas y aunque la fiesta no fue pública, la actriz compartió un par de detalles del evento.

Fue hace 18 años cuando la vida de Erika Buenfil dio un giro de 180° en el momento que se enteró que estaba esperando de su primogénito. A partir de ahí, la vida le cambió por completo, pues se convirtió en una madre y un padre para su pequeño, a quien vimos crecer con los años, debido a que la actriz siempre lo mantuvo a su lado, compaginando la vida familiar con su carrera profesional.



Foto: Instagram

De esa manera, la relación madre e hijo entre Erika y Nicolás se ha vuelto ejemplar pues, pese a que su hijo se encuentra en una etapa de descubrimiento, ambos demuestran en sus redes sociales lo mucho que se quieren, compartiendo fotos de los momentos que pasan juntos constantemente.

Por ello, no nos sorprendió que Buenfil organizara una celebración de 18 años a su hijo que, el pasado 2 de febrero alcanzó la mayoría de edad. En esa fecha, la actriz le dedicó un emotivo mensaje a su primogénito, acompañado de una serie de fotografías que daban cuenta de diferentes etapas en la vida de su hijo.

“Hoy es el cumpleaños de el niño que iluminó mi vida y la llenó de amor, 18 años de alegría y de experiencias únicas, hijo querido que siempre estés rodeado de éxito, abundancia y dicha. Te amo con todo mi corazón, feliz cumpleaños. Te adoro tu mamá”.



Foto: Instagram

A partir de ahí, Erika y Nicolás han festejado el aniversario del joven con diferentes eventos, pues la actriz indicó que las celebraciones seguían y sí que hablaba en serio, pues este pasado sábado se llevó a cabo la fiesta que sellaría esta nueva etapa en la vida con su hijo, al cual Erika le tiene toda la confianza para tratar los temas que tiene que conocer a esta edad, pues en una entrevista a “Quien” aseguró que hablan las cosas como son.

En una entrevista que dio a “Hoy”, Erika ya había revelado que se encontraba organizando una fiesta para su hijo, la cual no contaría con la presencia de medios de comunicación, debido a que él no era famoso, sin embargo, también aclaró que no se abstendría de compartir algunas fotografías del evento, pues eran muchas las semanas que habían esperado para poder celebrar a lo grande.

Por las imágenes que compartió, la fiesta de 18 de Nicolás se realizó en un salón con pantallas iluminadas, pista de bailes, letreros de luces neón con el nombre del cumpleañero y una mesa inmensa de dulces y recuerdos. De hecho, la fiesta parece haber sido de una temática parecida a los premios Oscar, ya que hubo una cámara tipo “glambot”, que es una clase de brazo robótico que capta varias tomas en alta resolución en pocos segundos, dando como resultado un video en cámara lenta, como la que se utiliza en las alfombras rojas de grandes eventos.

En una fecha tan importante, sin duda, no podían faltar unos despampanantes atuendos; Erika vistió con un vestido morado de lentejuelas y flecos, mientras que Nicolás optó por una vestimenta más casual, al usar jeans claros, una bufanda larga y camisa blanca.



Foto: Instagram

