Eréndira Ibarra tiene pensamientos suicidas tras el abuso que sufrió en su infancia

Eréndira Ibarra habló de una etapa muy difícil en su vida, en la que la creencia más limitante que tuvo fue cuando pensó que “estaría mejor muerta”. La actriz de "Matrix Resurrections" confesó que cuando fue abusada de niña eso era lo que pensaba.

Ese pensamiento, dijo, la ha acompañado a lo largo de su vida, a pesar de que ahora reconoce que es una mujer plena y privilegiada que disfruta su faceta de actriz y madre.

En una charla con la activista Jessica Fernández García, la mexicana habló de la idea de dejar de vivir para ya no sentir dolor, el dolor que sentía al ser abusada y que aún permance; aunque Ibarra no reveló el nombre de su abusador, sí fue clara al decir que el abuso del que hablaba ocurrió en su infancia.

"Esa creencia viene de una niña abusada que cuando la estaban abusando pensaba ‘si me muero ya se va este dolor’ y desde ahí... y tengo 37 años con mi hijo en los brazos, con una vida muy privilegiada, muy plena muy llena de amor pensando 'me meto al mar y ya no salgo'".

La actriz de "Las Aparicio" se sinceró al decir que ese pensamiento suicida la ayudó a sobrellevar el abuso y a sobrevivir, pues era un escape de realidad.

"Al final, esa creencia limitante me ayudó a sobrevivir a mi infancia; la paz que me generaba saber que había un espacio en el que yo iba a estar mejor , que se iba a ir todo el problema, que me iban a dejar en paz, me ayudó a sobrevivir".

Y aunque en su momento ese pensamiento la ayudó a sobrevivir, actualmente es un estorbo, que cuando aparece, ella pide ayuda y mucha gente cercana y que la quiere la han hecho reaccionar para que siga viviendo.

"Pero ahora me estorba para vivir (estuve así) toda mi vida, hasta ayer, hoy; y me he rodeado de gente que cree en mí tanto que cuando yo no creo en mí, que me quiere tanto aquí en el mundo, que cuando yo me quiero ir, me dicen que me aman y que no me vaya", relató.

Eréndira resaltó la importancia de pedir ayuda cuando se tienen pensamientos suicidas o alguien nos cuenta que está deprimido, en esos casos, asegura que es necesario escuchar con atención y no sólo juzgar o decir palabras de consuelo como: "échale ganitas", "todo va a estar bien".

En enero del 2021, la actriz de "Sense 8" rompió el silencio y reveló que sufrió abuso y violación por parte de un actor y que tras esto una de las producciones en las que participó la obligó a trabajar con su agresor.

Una infancia sexualizada

La actriz expresó que cuando escucha que le chiflan a una niña es la primera en alzar la voz en contra de esa acción, pues ella, desde los nueve años lo vivió, y sabe la incomodidad que se siente.

"Te das cuenta que al chiflarle a una niña, lo que le estás diciendo es que eso que pasa, cundo esté más grande caminando por la calle, está bien aunque ella se sienta mal; es una contradicción grande", aseveró.

Contó que cuando ella era chiquita le chiflaban todo el tiempo y le decían lo bonita y guapa que era; una vez, un señor se acercó a preguntarle una dirección, y lo hizo utilizando palabras halagadoras; minutos después, recuerda, el hombre se estaba masturbando en el automóvil.

"A los nueve años me empezaron a sexualizar y a gritar en la calle; todo lo que me definió durante mi infancia fue ser bonita, en vez de lo que estaba en mi corazón, entonces, cuando empecé a vivir abuso, sentí que también me estaban valorando, me decían 'ay, qué bonita eres, y la manita’", detalló.

Por ello, Eréndira está en contra de que a una niña se le diga que es "coqueta" y se le chifle.



