"Era una mujer con riesgos", recuerda Juan Osorio a Magda Rodríguez

Una compañera llena de positivismo, trabajadora, creativa, amorosa y siempre dispuesta a apoyar a todos, así es como Juan Osorio recuerda a la productora Magda Rodríguez quien fue encontrada sin vida esta mañana.

"Hoy nos deja un gran legado de su trayectoria, de su carrera, y ahí está la dinastía, ahora Andrea (su hija) es la que lleva el peso de la familia", dijo Osorio a EL UNIVERSAL.

"Tuvo muchos proyectos tanto en TV Azteca como en Televisa, muchos aciertos, pero una de las cosas que a ella la caracterizaban es que era una mujer con riesgos, siempre estaba innovando, buscaba algo diferente, prueba de ello es el programa que hizo con Laura que era atrevido en el sentido de la propuesta, en 'Hoy' siempre estaba tratando de evolucionar, en 'Guerreros'", explicó.

Para el también productor habrá algo que siempre se quedará con ganas de decirle a su amiga y compañera: que era una chingona en su profesión.

"Es tan cotidiano el encuentro y te saludas y todo pero no valoras que ella era una chingona, no se lo dices, no sé qué nos pasa que a veces nos limitamos a ser un poco más reservados al respecto pero es tan padre que le reconozcas el trabajo", señaló.

"Me quedo con ese mal sabor se que yo lo sé, lo reconozco, pero nunca se lo dije".

La noticia fue sorpresiva para Osorio sobre todo por suceder este 1 de noviembre en que se festeja en México el Día de muertos o de Todos los santos.

"No me puedo visualizar caminando en los pasillos de Televisa y no encontrándome a esa güera movida, corriendo, inquieta y que gritaba '¡hola, Juan, cómo estás!'".

"Me va a hacer mucha falta ahora que esté caminando por los pasillos, es un hueco muy grande y para Andrea, su bella hija, espero que tenga mucha fortaleza, para eso estamos los amigos para seguirla apoyando".

Según se informó la productora falleció por un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo.

