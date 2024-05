Enrique Guzmán habla sobre la salud de Silvia Pina: "nos vamos a morir todos antes que ella"

"Esa señora (Silvia Pinal) tiene un secreto con el diablo, porque nos vamos a morir todos antes de que ella se muera, porque está muy bien", fue como respondió Enrique Guzmán cuando se le preguntó por la salud de la diva del cine nacional.

Y es que el mes pasado Guzmán y Pinal se reencontraron en la boda de su nieta Giordana, hija de Luis Enrique Guzmán; y el cantante volvió a pisar la casa que compartió con la actriz hace 47 años, por eso compartió una anécdota muy chistosa de ese momento.

"Me acerqué a saludarla con mi señora y me dijo, 'te pareces a Enrique Guzmán', le dije, 'pues sí', entonces me preguntó, '¿por qué no habías venido por aquí?'' - y con su característico sentido del humor El rockanrolero le respondió - 'porque la última vez me corriste'".

Esto sucedió durante la conferencia de prensa para anunciar el concierto se La Caravana del Rock and Roll, el 12 de mayo en el Auditorio Nacional, y aunque desde el inicio pidió que no le preguntaran de su familia, fue algo inevitable, incluso se le cuestionó si sabía si Silvia Pinal lo tenía en su testamento, a lo que dijo:

"Primero habría que ver cuánto tiene y en segundo lugar, no lo sabemos... pero estoy muy feliz de haberme acercado a la familia Pinal".

También se le cuestionó sobre la situación legal de Luis Enrique Guzmán, quien sigue en pleitos con su expareja Mayela Laguna, quien defiende la legitimidad de su hijo Apolo como un Guzmán.

"Eso está en un juzgado, la señora dice una cosa y él otra, yo estoy afuera viendo que pasa... donde (Luis Enrique) está es feliz, lo que pasa es que no le dejan ver el niño".

¡A rockear!

Enrique Guzmán, Roberto Jordan, Los Rockin Devils, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Hermanos Carreon, Los Rebeldes del Rock y como invitado especial Miguel Ríos, es el cartel que compone La Caravana del Rock and Roll, la cual llegará al Auditorio para celebrar el Día de las Madres.

"La caravana del rock and roll vive y vive muy bien gracias al público", dijo Enrique Guzmán.

El productor Sergio Gabriel explicó que siempre se hace un esfuerzo por reunir a los grandes ídolos del rock and roll, porque siempre hay diversas circunstancias que les impiden cuadrar agendas, desde problemas de salud hasta compromisos de trabajo, pero es algo que vale la pena porque son siete décadas de música, así que esta en una gran oportunidad para todos se disfrutar de este cartel.

También explicó que logró convencer a Miguel Ríos, quien ya había tenido su concierto de despedida, para que viniera a México y se uniera con la caravana, donde muy posiblemente alterne con uno de sus grandes ídolos, Enrique Guzmán, quien por cierto, a diferencia del cantante español, no se ve lejos del escenario.

"Me siento muy bien y no sé hacer otra cosa más que cantar, cuando me digan, ya terminaste de cantar, me voy a mi casa... pero soy un hombre feliz", finalizó Guzmán.

