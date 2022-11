Enemistad entre Hilary Duff y Lindsay Lohan comenzó por el amor de Aaron Carter, ¿conoces la historia?

La disputa por el amor de Aaron Carter fue lo que “enemistó” a Lindsay Lohan y Hilary Duff cuando apenas eran un par de adolescentes que, así como aspiraban alcanzar el estrellato también buscaban experimentar las emociones que trae consigo el primer romance, y aunque ninguna de ellas habló del tema públicamente, fueron muchos los rumores que las rodearon por varios años.



El fallecimiento de Aaron Carter ha producido, inevitablemente, la apertura del baúl de los recuerdos, pues si bien en los últimos años el cantante no atravesaba una de sus mejores rachas, debido a la crisis emocional a la que se enfrentaba, durante los 2000 fue una de las estrellas de pop más exitosas, ya que desde muy pequeño lanzó sus primeros álbumes.



Cuando Aaron fue lanzado al estrellato era aún un niño y, en el trascurso de los primeros años, se convirtió en una de las estrellas adolescentes más asediadas, vendiendo miles de copias, sonado en la radio, abriendo los conciertos de los Backstreet Boys y haciendo apariciones en programas de televisión, uno de ellos fue “Lizzie McGuire”, serie protagonizada por Hilary Duff.

El capítulo en que apareció el músico fue transmitido el 10 de agosto de 2001.

“Aquí viene Aaron Carter”, narra el día en que Lizzie y sus amistades, Miranda y Gordo, traman un plan para entrar al set de grabación del nuevo videocplip de Carter, por lo que tienen que desafiar a uno de los guardias de seguridad, del que logran escapar.



Sin embargo, cuando el desenlace del episodio se acerca, Lizzie se percata de que su padre, Sam McGuire, les había comprado pases, por lo que todo el escape había sido, prácticamente, una pérdida de tiempo.



