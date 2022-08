En su último podcast, Anne Heche estaba alcoholizada, horas después fue su accidente

La muerte de la actriz estadounidense Anne Heche conmueve al mundo del espectáctulo. Horas antes del fatídico accidente vial que sufrió en Los Ángeles, Heche reveló durante la grabación de su último podcast que había tenido un "muy mal día" y que estaba bebiendo vodka al aire.

Se trata del podcast “Better Together “ que la actriz coconducía con Heather Duffy. En este último episodio, difundido la semana pasada por el sitio TMZ, Heche reconoció que estaba tomando vodka al aire e incluso en algunos tramos de la grabación se la podía escuchar alcoholizada.

Asimismo, a lo largo del podcast Heche admitió que estaba consumiendo vodka y vino después de haber sufrido un día “muy malo”.

Y en relación, a ello reveló: “Hoy fue uno de esos días, en los que todo apestó. No sé por qué algunos días simplemente terminan así, y las cosas me sacuden de esa manera”.

Si bien se desconoce con precisión cuándo fue la grabación del podcast, su emisión se produjo el mismo día del accidente de auto y horas después fue eliminado.

Trágica muerte

Heche falleció este viernes después de que se le desconectara el soporte vital. Pasó una semana internada tras las graves heridas sufridas por el accidente automovilístico ocurrido en Los Ángeles.

La actriz, de 53 años, fue una de las estrellas de cine más destacadas de Hollywood a fines de la década de 1990, actuando junto a actores como Johnny Depp en “Donnie Brasco’” y Harrison Ford en “Six Days, Seven Nights” ( Seis días y siete noches).

En un libro de memorias de 2001, habló sobre sus luchas de toda la vida con la salud mental. Recientemente tuvo papeles recurrentes en la serie de televisión “Chicago P.D.” y "All Rise’”, y en 2020 participó en “Dancing With the Stars”.

