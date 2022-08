¿En qué consiste la cirugía a la que supuestamente se sometió Danna Paola para bajar de peso?

Danna Paola se encuentra en el mejor momento de su carrera y aunque desde muy joven su nombre ha sido conocido en el medio artístico, en la actualidad se ha ganado el mayor reconocimiento del público y de los medios en toda su trayectoria, al ser invitada a los eventos más importantes de talla internacional, pero, como ocurre con la fama, ha sido blanco de críticas y señalamientos por su aspecto físico, pues hay versiones que aseguran que se sometió a una cirugía para alcanzar su peso actual.

Hace unas semanas, la cantante mexicana se mostraba conmovida hasta las lágrimas por alcanzar un nuevo logro en su carrera musical; luego de alcanzar su primer “sold out” en el Auditorio Nacional. “No tengo palabras, se los juro. Me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo. (…) Les juro que van a vivir el mejor show de su vida”, indicó en sus redes sociales.

Pero este no ha sido el único acierto reciente en su carrera, pues además de obtener millones de reproducciones con su más reciente álbum “K.O”, la también actriz fue nominada en más de tres categorías a los Premios Juventud y recibió una invitación por parte del Festival de Cannes a participar en las actividades del evento, además se convirtió en la protagonista de uno de los carros conmemorativos durante el mes del orgullo LGBT+.

Sin embargo, la cantante que recientemente cumplió 27 años no es inmune a las críticas, ya que desde que bajo de peso han sido múltiples los comentarios que ha recibido, en sus redes sociales, sobre su apariencia física. Ahora, una entrevista concedida a un medio de circulación nacional expone que la cantante alcanzó a pesar 47 kilos gracias a haberse sometido a una manga gástrica, una operación recomendable para las personas con obesidad extrema.

De acuerdo con la fuente, las declaraciones fueron realizadas por una persona muy cercana a Danna pero de la que no se reveló la identidad. La publicación indica que las inseguridades de la cantante, con respecto a su peso, tuvieron lugar mientras grababa la segunda temporada de “Elité”, ya que sus compañeras de reparto son de complexión más alta y delgada, lo que comenzó a afectarla.

Sin embargo –según cuenta la revista de circulación nacional- Danna Paola no padece un trastorno alimenticio, sino que al buscar un método que la ayudara a bajar de peso, además del ejercicio y una buena alimentación, le recomendaron someterse a una cirugía de manga gástrica, por lo que supuestamente la cantante viajó a Los Ángeles, California para realizársela.

Según las declaraciones, el parte médico indicó a la cantante que luego de cuatro a cinco meses comenzaría a ver los resultados reflejados en su cuerpo, pues supuestamente se sometió a este procedimiento a inicios del 2022. La fuente agregó que Danna también se habría realizado otra intervención quirúrgica para definir su rostro, esta cirugía se conoce con el nombre de “bichectomía”.

Finalmente, la publicación cuenta que si la artista ha sido vista vomitando es un efecto secundario de la manga gástrica, pues durante la operación se reduce el tamaño del estómago, por lo que es el efecto natural si la persona come más de lo que su estómago puede almacenar.

Hasta el momento, la famosa no se ha pronunciado con respecto a la publicación de esta noticia. En cambio, se ha mostrado muy positiva en los posts que comparte en sus redes.

