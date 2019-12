En los límites de la CDMX y el Edomex, también se vivió la emoción de Star Wars y su último episodio

Faltaban 40 min para que dieras las 12 de la noche y los alrededores de Cinepolis Encuentro Tlalnepantla lucían solitarios, pero la plaza donde se alberga permanecía abierta para recibir a los fans de Star Wars que buscaban vivir el efector de “la Fuerza" una vez más

Tal vez el intenso frío que se sentía en la zona de Tenayuca, que es el límite entre el Estado de México y la CDMX; hizo que pocos se aventuraran a disfrutar antes que nadie el último capítulo de la épica historia de La guerra de las galaxias: El ascenso de Skywalker.

El único lugar donde había movimiento dentro del lugar, era el lobby del cine donde se encontraban cerca de 70 personas comprando sus combos de palomitas y refresco, listos para disfrutar de dos horas y media de aventura.

Entre los asistentes se encontraba Daniel Aarón, un chico de 17 años que se volvió fan de Star Wars desde los ocho años gracias a sus primos y era el único que iba ataviado con el vestuario de un caballero jedi.

“Me gustó la historia de un padre y un hijo que tienen diferencias, uno está en el lado oscuro y el otro con la Fuerza. Espero que está película me sorprenda, que sea algo que jamás he visto, estoy tan emocionado que no sé qué esperar”, dijo Daniel.

Para Daniel el portar la ropa de un jedi es un honor, porque es una inspiración la filosofía que siguen estos guerreros: “qué la Fuerza te acompañe”.

“La Fuerza para mí es algo que te ayuda a continuar, que te ayuda a seguir luchando por ese bien u objetivo que se quiera alcanzar”.

Gael Zacarias, de 19 años, y Axel Rivera de 22 años, son amigos que se encuentran en lados opuestos de la Fuerza, pero que por esta ocasión decidieron unirse para asistir a esta función de media noche y para lo cual portaron orgullosos sus playeras alusivas a está historia.

“La historia me atrapo cuando salió el episodio 4, por los efectos especiales que había para hacer un mundo tan realista, me llamó mucho la atención que ahorita hay cosas que se hacen tan fácil, en ese tiempos se pudieron realizar sin tantos recursos”, señaló Gael.

Axel pidió que se sacaran más películas de Star Wars, pero Gael prefiere ir paso a paso y ver con que suceso concluye, ya que muchos personajes reaparecen en esta entrega, como la princesa Leia para cerrar ciclo en la trama.

“Espero una buena conclusión porque siempre en las grandes sagas, las conclusiones nunca son lo que el fanático se espera”, declaró Gael.

El momento de entrar a la función llegó y todos corrieron a una de las tres salas destinadas a la proyección de media noche, y quien no logró comparar a tiempo un bocadillo en la cafetería, tendrá que salir cerca de las tres de la mañana con hambre y quizá feliz por el desenlace de esta trama.

maf