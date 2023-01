En funeral de Lisa Marie Presley, captan a Austin Butler y miles de fánaticos

El homenaje póstumo a Lisa Marie Presley ha comenzado, con la presencia de miles de fanáticos que, desde las 5:00 horas (de Estados Unidos) hicieron fila en las afueras de la mansión de Memphis para dar el último adiós a la hija del “Rey del rock”, Elvis Presley; y, entre las personalidades del medio artístico que ya se dieron cita, se encuentra Austin Butler, el protagonista de la película biográfica del cantante, acompañado de su pareja, la modelo Kaia Gerber.

Este fue uno de los deseos de Lisa Marie Presley, luego de morir

De acuerdo con el cineasta Joel Weinshanker, Lisa Marie llegó a confiarle que, el día en que muriese, no deseaba que nadie estuviera triste, por ello, el creador acudió a sus redes sociales para asegurar que cumpliría el deseo de Presley, llevando a cabo un homenaje en el que no sólo estuviesen presenten las personas más cercanas a la familia, sino los miles de fans que la han seguido a lo largo de los años.

El cariño de sus fans es tal que, desde muy temprano por la mañana, miles de sus seguidores se dieron cita afuera de la mansión de Memphis, condado en el que nació y del que era considerada “la alegría de la ciudad”, según relató AC Wharton, el exalcalde, quien además expresó que ella significaba “todo” para las y los habitantes de esa región.

"El espíritu de Lisa Marie vivirá en la memoria colectiva de una ciudad que la amaba con ternura, la amaba de verdad y la amaba plenamente", ha pronunciado en este homenaje.

Puede apreciarse a los restos de Lisa Marie descansando en una sarcófago de mármol, igual al de su hijo fallecido Benjamin Storm Keough, quien perdió la vida tras un suicidio, en julio de 2020; ahora descansará a lado de su hijo menor y de Elvis, su padre.

Miles de fans de Lisa Marie se hacen presentes

De acuerdo con los reportes de Kevin Kane, director ejecutivo de Turismo del condado, en los últimos días los hoteles, aledaños a la mansión de Elvis, presentaron un aumento de hospedaje, debido a que cientos de seguidores viajaron desde lejos para acompañar a la familia Presley en el último adiós a Lisa Marie.

La mansión de Memphis fue preparada para recibir una gran afluencia de asistentes, ya que el jardín delantero de la propiedad fue arreglado con un podio y cientos de sillas, así como la colocación de múltiples pantallas. Se ha dicho que las y los presentes tendrán la oportunidad de acercarse al lecho de Lisa Marie, que abandonó este plano a los 54 años.

¿Quiénes se presentaron al homenaje a Lisa Marie Presley?

Su primogénita, Riley Keough, acompañada de su esposo Ben Smith-Peterson, aterrizó en un avión privado a la mansión la noche de ayer, un poco después de que Priscilla Presley y Michael Lockwood, la expareja de su madre, con quien estuvo casado del 2006 hasta el 2021 y con quien procreó a las gemelas Harper y Finley.

Austin Butler, el actor que dio a vida a Elvis en la película de Baz Luhrmann, se hizo presente durante el homenaje, arribando a la propiedad de la familia Presley, muy tempano, acompañado de Kaia Gerber, con quien mantiene una relación desde diciembre de 2021. En la premier de esta cinta, el actor posó a lado de Priscilla, demostrando que sostienen muy buena relación.

¿Qué sorpresas habrá en el homenaje de la hija de Elvis?

Durante el homenaje, artistas de la talla de Alanis Morissette y Axl Roses, vocalista de Guns n´ Roses, se presentarán para dedicar un recital a Lisa Marie, quien también se dedicó a la música en una etapa de su vida, cuando en 2003 lanzó su primer álbum, titulado “To whom it may concern”, frase que se traduce al español como “A quien le interese”.

¿Cómo murió Lisa Marie Presley?

Hoy se cumplen 10 días desde que Lisa Marie sufrió el paro cardíaco que la hizo perder la vida, mientras era asistida en un hospital de Los Ángeles. Ese 12 de enero, su madre, Priscilla Presley y otros miembros de la familia presentes, tomaron la decisión de firmar una orden de “no resucitar”, al conocer que había sufrido de muerte cerebral.

