En la grabación del último programa de "En Familia", el presidente de Televisa dijo a Chabelo que lo admira. Él contestó escueto: "Gracias, Emilio", hoy, tras el anuncio de la muerte del conductor, Azcárraga se despidió de él en redes: "Se fue un grande de las pantallas de habla hispana, QEPD mi querido Xavier, un abrazo con mucho cariño a su familia".

¿Están presentes las familias de México? ¡Presentes! ¿Están presentes el maestro Pepe Torres y sus músicos? ¡Presentes! ¿Están presentes los cuates de Chabelo? ¡Presentes! Entonces ¿quién falta de pasar lista? ¡Chabelo! Así gritó el público asistente a la grabación del último programa del niño más grande de la televisión y que cerró un capítulo en la historia de la pantalla chica con la transmisión del último programa en Televisa.

Él, hace más de 50 años creó un horario en domingo a las siete de la mañana para todos los “cuatitos” de México, algunos de los cuales estuvieron durante la grabación del último programa.

Entre ellos se contó a Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, quien se refirió a Chabelo como don Xavier. “Nada más quiero decirle que después de trabajar aquí muchos años, después de tener la oportunidad de caminar en estos foros durante tantos años es la primera vez que me toca estar de este lado de En familia, frente al público. Es un orgullo poder estar junto a un personaje tan importante de la historia de la televisión en el mundo”, dijo Azcárraga mientras Chabelo contestaba con repetidos “muchas gracias Emilio, muchas gracias”.

“La vida seguramente nos deparará muchos proyectos nuevos, estás y estarás siempre en tu casa, Televisa, sabes que tienes aquí una amistad muy grande, que seguramente todo tu público querrá verte en un programa más adelante”, le dijo ante un grito del público: “Que se quede”.

Si Chabelo había ya mostrado sorpresa con la llegada de Azcárraga Jean, su asombro fue mayor cuando le informaron que había recibido una carta del Presidente de México, Enrique Peña Nieto: “Con la conclusión de En familia termina una etapa emblemática de la televisión mexicana porque fuiste un icono y personaje que llevó diversión y sano entretenimiento a los hogares de México durante más de 47 años”, decía la carta que fue leída por Chabelo.

“Reconozco su permanente entrega y profesionalismo y su compromiso con los valores familiares y su pasión por brindar alegría a los niños con la seguridad de que Chabelo seguirá presente en la memoria y el corazón de varias generaciones. En nombre propio y de mi familia lo felicito por su incansable trabajo”.

Xavier López Chabelo, fototeca El UNIVERSAL. Arfouni.

La grabación del programa que se transmite hoy comenzó a las 10 de la mañana de ayer cuando el presentador Jorge Alberto Aguilera dio la bienvenida a los asistentes y antes de que Chabelo saliera al escenario pidió fuertes aplausos. Para entonces jóvenes y adultos se habían quitado la edad para volverse niños que gritaron con emoción durante todo el programa.

¡Te queremos Chabelo!, se escuchaba entre los asistentes, algunos levantaban pancartas en las que podía leerse: “Gracias por tantos años de felicidad... eres el mejor niño del mundo”.

Vestido con una franela de beisbol roja y sus típicas bermudas, Chabelo agradeció estar ahí ese último día que él mismo se encargó de hacer como uno más, como si el próximo domingo la historia se fuera a repetir.

Pero no. Y así se despidió de sus cuates: “Cuando un hombre puede hacer lo que le gusta es un hombre afortunado y yo lo soy; con todo el corazón, y no para quedar bien, les digo dos palabritas y se las digo de corazón: Muchas gracias”.

La última catafixia

Algunos que han sido cuates de Chabelo por años lamentaron el final del programa.

"En familia con Chabelo" también mostró los signos de los nuevos tiempos. De ser al principio un espacio dedicado a promover y regalar golosinas y juguetes, tuvo su último programa con publicidad no tan dedicada a los niños sino a los adultos.

Los anunciantes fueron una marca de productos de venta por catálogo, consultas en una clínica que se dedica a hacer estudios de oídos, un hospital de rodillas, una empresa de préstamos económicos y una purificadora de agua para hacer “tu propio negocio”. Los concursos estuvieron relacionados con estas empresas haciendo participar a padres e hijos.

Pero los premios fueron lo de menos para los fans en este útlimo show. Lo importante era Chabelo.





Guillermina Rojas Rojas, de 78 años, incluso se fue molesta. “Yo salí a disgusto porque no se merecía esta despedida, para mí fue un gran actor y un gran cómico. Yo lloré y le lloraré porque me divertía mucho y me gustó en toda su trayectoria. Pienso que son las ingratitudes de la vida que uno sirve al pueblo y no es valorado y no debe de ser eso, de esa forma a veces se le paga a uno sus servicios”.

Lo asegura, cuenta, porque lo vivió ella en su experiencia. “Yo fui maestra 40 años y vengo comparando que a mí me despidieron de una forma inolvidable y a Chabelo no”.

Gabriela Fuentes Mora también asistió. Ella era cuate de Chabelo desde 1977. Hoy tiene 52 años.

“Hay una gran nostalgia cuando paso ahorita a abrazarlo. No podía trazar una palabra porque, a pesar de que son muchos años, uno a veces quiere más, sobre todo cuando es alguien tan bueno, nos ha dejado una huella en el corazón de todos los mexicanos”.

En su caso, la tristeza era mayor porque ella colaboró 10 años en la producción del programa. “Es un excelente ser humano y me voy conmovida, agradecida de estar en un programa tan importante y haber conocido una persona tan maravillosa. Venimos a cerrar un ciclo”.

Xavier López "Chabelo" se caracterizó por sus diferentes frases a lo largo de su carrera. Foto: EFE

Recordó además una anécdota. “En aquel entonces todo era en Televicentro, la gente se formaba y era muy pobre, él le daba la oportunidad a través de las camisetas que se hacían para que pudieran participar; habían niños pobres que estaban sin bañar y me decía ‘Gaby, pero péinelos bien’. Y a través de los patrocinadores les daba su camiseta y pasaban a concursar aunque lo demás de su ropa no estuviera bien.

“Todos los niños tenían derechos, todos eran iguales y por estas fechas era maravilloso ver a los niños sin recursos tener una bicicleta, era como tener al mundo en sus manos”.

El show no pudo continuar

La grabación del programa final se dividió, como siempre, en dos bloques. Chabelo, con un short verde con camisa rayas de tipo beisbol, salió a la grabación del segundo bloque entre porras y los gritos de “Chabelo, Chabelo”.

“Vamos a empezar con los juegos, al final los niños que no ganen nada no se preocupen porque cuando termine el programa hacemos una fila y a todos les damos de patadas en las encías, no se crean”.

A la despedida acudieron los productores Carla Estrada, Juan Osorio, y Roberto Gómez así como Jorge Ortiz de Pinedo y Sabo Romo, quien cantó “Mátenme porque me muero” en sinfónico, y Yuri.

