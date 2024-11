Alive Productions, la empresa colombiana que demandó a Christian Nodal, tras cancelar presentación en su país, acaba de revelar que, además de los daños y perjuicios que el cantante les causó durante el tiempo que trabajaron con el cantante, cumplieron varios de sus deseos, como lo fue financiar un viaje a través del que él, su familia y Belinda, quien era su novia en ese entonces, conocieron los nevados de Colombia.

En entrevista con "Ventaneando", Alive confió que, si tomó la decisión de hacer pública la demanda que entabló en contra del cantante, fue porque Nodal no atendió al procedimiento legal cuando viajó recientemente a Colombia, para acompañar a la familia de su esposa, Ángela Aguilar, a un concierto que ofrecieron en Bogotá.

"El artista, como si nada, se presentó en la ciudad de Bogotá, como si no le interesara atender los compromisos legales, nos parece una deshonra a la justicia y una falta de respeto que no de frente o no nos dé la cara, cuando es lo mínimo que se puede hacer, cuando nosotros confiamos en él", dijo el abogado de la empresa.

Lee también: Ángela Aguilar aconseja a Nodal ante las críticas negativas que han recibido: "que nuestra bondad esté a la altura"

La empresa no sólo reafirmó que Nodal estaría endeudado con ellos por 2 millones 500 mil dólares, sino que, durante el tiempo que negociaron, Alive Productions habría atendido a varias peticiones de Nodal, de índole personal, para afianzar su vínculo comercial.

De acuerdo al portavoz de Alive Productions, la empresa corrió con todos los gastos del viaje que el cantante solicitó para conocer Medellín, junto con su familia y su pareja del momento, Belinda, porque al complacerlo, pensaron que eso fortalecería su relación comercial, situación que no ocurrió.

Dicho viaje, señalan, tuvo lugar durante diciembre del 2021.

"De lo profesional, se empezaron a satisfacer favores o a cumplir solicitudes de contenido personal, un ejemplo de ellos, fue para finales de diciembre de 2021, la familia de Nodal, el artista y su expareja Belinda, decidieron pasarla en Cartagena; todo fue organizado y costeado por la compañía", destacó.

Además, el abogado de la empresa señaló que varios de estos viajes comprometían el cumplimiento de sus conciertos en la región, no obstante, Alive Production complació a Nodal en todas aquellas peticiones.

Lee también: Las críticas no paran contra Ángela Aguilar: ahora porque conducirá los Kids’ Choice Awards México

"Viajes expres, que ponen en riesgo los conciertos, pero que igual se satisfacían para tener complacido al artista", apuntó.

Finalmente, el representante legal de Alive afirmó que seguirán trabajando hasta que el cantante cumpla con lo que la empresa está solicitándole para reparar daños y perjuicios.

"Vamos a ir hasta la última instancia para hacer respetar los derechos de un empresario que confió en un artista", indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





melc