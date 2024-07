Emmanuel Palomares, ex de Irina Baeva, la respalda como "Aventurera": "es una mujer entregada"

No sólo las críticas por su papel en "Aventurera" y su presunta salida de la obra rodean a Irina Baeva, también se ha visto envuelta en varios rumores que indican que su relación con Gabriel Soto no atraviesa un buen momento, situaciones que tendrían sumida a la actriz en un muy mal estado anímico.

Las especulaciones iniciaron cuando el productor Juan Osorio explicó que la actriz no se encuentra bien a nivel personal, y cobraron más fuerza luego de que Olga Breeskin, con quien comparte créditos en la obra, asegurara que Soto no la trata bien.

Ahora es el exnovio de Baeva, Emmanuel Palomares, quien rompió el silencio sobre la complicada etapa en la que se encuentra la rusa, sobre todo ante los cambios que se vienen en "Aventurera", puesta en a que también participa.

Lee también Juan Osorio confirma que Irina Baeva atraviesa una crisis personal

En una reciente entrevista que concedió al programa "Siéntese quien pueda", Palomares se dijo completamente sorprendido por toda la conversación que la obra ha generado, tanto para bien como para mal; sin embargo, defendió el trabajo de Irina como Elena Tejero: "

“Más que allegados sí fuimos, pero ahora somos compañeros de trabajo. (Irina) Es una mujer entregada muy fuerte y, ¿qué he visto yo que estoy ahí?, disciplina, firmeza y las ganas de seguir adelante", dijo.

Sobre las críticas que la actriz ha recibido tanto en los medios como en las redes sociales, Palomares se dijo convencido de que han sido muy duras por lo que, además de expresarle su apoyo, pidió un poco de empatía: "No solo la prensa ha sido dura, las redes también. Yo le he dado el apoyo correspondiente, tanto en buenos momentos como en los no tantos, como este", agregó.

De lo que sí se negó a hablar fue de la actual relación de su ex con Gabriel, pues si bien comparten ensayos, escenario y mucho tiempo juntos, aclaró que él no es el indicado para dar ningún tipo de información: “En lo absoluto lo sé (cómo está la relación), soy un gran compañero, pero hasta ahí queda mi dirección… le doy todo mi apoyo”.

Confirma cambios en "Aventurera"

Emmanuel también negó algunas de las versiones que indican que el fracaso de "Aventurera" ha sido tal que no se está reuniendo el dinero suficiente para pagar los sueldos de los actores; incluso invitó al público a asistir a las funciones y corroborar con sus propios ojos el tipo de producción.

"Yo me la estoy pasando increíble. Me encantaría que fueran a ver la obra y se hicieran su propia opinión. Como actor, yo estoy muy contento trabajando y recibiendo lo que tengo que recibir", contó.

Aunque evitó dar detalles al respecto, el actor de "Vivir de amor" confirmó que se avecinan cambios muy importantes para esta puesta, de los cuales Osorio ya les adelantó en una junta previa.

"Ciertamente tuvimos una reunión, el productor Juan Osorio con todo el elenco donde se dijeron cosas muy importantes con respecto a lo que va a pasar las semanas próximas. (El elenco) Ya estamos enterados, pero por supuesto que no puedo darte esa opinión", destacó.

Será el día de mañana cuando Osorio, revele la nueva etapa de "Aventurera" y con ello se sepa cuál será el futuro de Irina Baeva dentro de la historia.





Lee también Irina Baeva huye de "Aventurera" por una puerta, Juan Osorio confirma su salida por otra