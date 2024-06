Emiliano Aguilar reacciona al romance de Ángela con Nodal: "a mi hermana le deseo lo mejor"

La familia Aguilar se ha visto salpicada por la polémica que envuelve a la menor de sus integrantes, Ángela, esto luego de que hiciera público el romance que sostiene con Christian Nodal.

Sin deberla ni temerla, tanto Pepe Aguilar como sus hijos, han sido blanco de los detractores de la joven cantante, quienes no le perdonan el hecho de que gritara a los cuatro vientos su amor por Nodal a tan solo semanas de que éste anunciara su separación de Cazzu.

Hasta el momento el charro se ha negado a dar cualquier tipo de declaración al respecto; sin embargo, quien sí decidió romper el silencio fue Emiliano, hermano mayor de Ángela y quien recientemente inició su carrera musical en el rap.

En una entrevista que concedió al programa "El Gordo y La Flaca", Emiliano detalló que al igual que sus seres queridos, él también ha recibido mensajes en dónde lo cuestionan sobre la vida sentimental de su hermanita, y aunque dejó claro que él está fuera del escándalo, aprovechó para mandarle un mensaje:

"A mi hermana le deseó lo mejor. No voy a negar que hay personas que me mandan mensajes, cuando yo, la neta, no tengo que ver con esto; pero sí le deseo lo mejor y le deseo que esté bien", dijo.

Además, el rapero habló sobre cómo es la relación con su ahora cuñado, y es que mucho se ha dicho de que el intérprete es gran amigo de los miembros de la Dinastía, incluso que la relación con todos es muy cercana.

Sin embargo en el caso de Emiliano la realidad es otra, pues aseguró no tiene ningún tipo de acercamiento con Nodal: "Con Nodal yo nunca he hablado. Nunca he tenido ni una palabra ni nada con él", agregó. Aunque sí reconoció que lo conoce por el tiempo que fue telonero de los conciertos de su famoso padre: "Cuando conocí a Nodal fue hace mucho, fue cuando empezaba a abrir los shows para mi papá; pero de ese entonces yo nunca he hablado con él".









No descarta colaboración con Cazzu

A diferencia del resto de su familia, Emiliano está completamente enfocado en los géneros urbanos, especialmente en el rap, género que comparte con la argentina Cazzu, por lo que no se niega a la idea de algún día compartir escenario con ella.

"Tiene buena música, no lo voy a negar; rapea bien, no voy a negar que sí, pero... les deseo lo mejor", finalizó.

