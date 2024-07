Embárcate en un viaje prehistórico: Descubre "Jurassic World: The Exhibition" en CDMX

El rugido del Tyrannosaurus rex resuena por los pasillos y el vibrar de sus pisadas se siente en el suelo. No, no estamos en una escena de "Jurassic World", sino en "Jurassic World: The Exhibition", una experiencia inmersiva que llega a CDMX este 2024.

"Todos los dinosaurios son aprobados directamente por la misma gente que los hace en las películas. La textura, los colores, las arrugas... todo está basado 100% en lo mismo que la gente ha visto en las cintas o en un parque", cuenta para EL UNIVERSAL Otelo Vizcaíno, quien es Director Creativo de Marketing Digital de Global Neón, compañía que produjo esta experiencia.

Desde su estreno en Melbourne, Australia, en 2016, esta exposición se ha convertido en un fenómeno global, atrayendo a más de ocho millones de visitantes. Actualmente stá ubicado en Centro Comercial Perisur y estará disponible hasta septiembre.

Imágenes de la experiencia inmersiva "Jurassic World: The Exhibition".Foto: Ocesa.

La magia de la tecnología

Imagina caminar entre dinosaurios de tamaño real, cada uno con detalles tan precisos y movimientos tan fluidos que parece que han vuelto a la vida. Esta magia es posible gracias a la tecnología desarrollada por Animax. Con sus 11 mil metros cuadrados, la exhibición muestra una impresionante colección de animatrónicos que recrean a la perfección a los habitantes del Jurásico.

"Nosotros trabajamos con los estudios y los mismos dinosaurios que hacemos para aquí los hacemos para los parques de atracciones y los que utilizan en las películas también. Estos no son solo dinosaurios, son los dinosaurios de 'Jurassic World' exactamente", reiteró Otelo Vizcaíno.

Desde el ágil y mortal Velociraptor hasta el increíble Brachiosaurus, podrás ver distintas especies de dinosaurios en las distintas salas. Por supuesto, lo más esperado es el encuentro con el temible Tyrannosaurus rex.

"Jurassic World: The Exhibition" también te sumergirá al Creation Lab, donde podrás observar cómo se "crean" los animatrónicos.

Una de las experiencias que más gusta a los visitantes de la exhibición es la interacción con los dinosaurios bebés, incluyendo a "Bumpy", el adorable personaje de la serie animada "Jurassic World: Camp Cretaceous", producida por Universal, DreamWorks Animation y Amblin Entertainment.

La posibilidad de interactuar con Bumpy y otros bebés dinosaurios añade un toque especial a la visita, permitiendo a los más pequeños, y a los no tan pequeños, vivir un momento de pura maravilla y ternura e incluso, puedes tocarlo.

"Cuando yo era bien pequeño soñaba en algún día poder entrar al mundo jurásico," comparte J. con una sonrisa nostálgica. "Trabajar en construir estas atracciones me da la oportunidad de compartir eso con el resto del mundo", finalizó Vizcaíno.

