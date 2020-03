Ellas le dijeron (casi siempre) adiós al maquillaje

Vivimos en una época en la que se está recuperando el interés en, y por lo mismo, el valor de lo natural, y también en una en la que las mujeres exigen cada vez más que se respeten sus derechos, sus opciones y su individualidad. Como un resultado muy lógico, han surgido quienes prefieren no usar maquillaje; en parte como una celebración a la belleza natural y por otra parte, para abogar por un cambio en el discurso de lo que significa ser bella en nuestros días. Cuando las famosas eligen mostrar fotografías de sus rostros sin maquillaje, contribuyen a la conversación, “normalizando” (que debió haber sido siempre) que vayas al gimnasio o a comer, sin gota de pintura.

Por otro lado, están quienes, no salen de la puerta de su casa sin la cara totalmente maquillada. El asunto aquí es no satanizar a ninguna y que las mujeres se sientan 100% libres de elegir la opción que prefieran; que el maquillaje no se convierta en una máscara para cubrir inseguridades, sino en una perfectamente válida opción. Aquí, algunas famosas que han elegido ir por la vida (casi siempre) sin maquillaje.

En el tutorial, sin maquillaje ¿qué rutina de cuidado de la piel hay que seguir?

Recuerda que Gurú puede resolver todas tus dudas sobre moda y estilo, escribe a [email protected], o haz tu consulta en Twitter a @GurudelEstilo o en Facebook.

1) Gwyneth Paltrow

Hace unos días, la actriz estadounidense de 47 años y también creadora del controvertido y vanguardista portal de estilo de vida Goop, ofreció una fiesta y cena a la que las invitadas deberían acudir sin maquillaje. De acuerdo con el sitio Page Six, el motivo era “celebrar nuestra belleza natural”. Entre las asistentes, que cumplieron fielmente con el requisito, estaban Demi Moore y su hija Rumer Willis; Kate Hudson; Alexandra Grant, la novia de Keanu Reeves; la famosa estilista Rachel Zoe y muchas más. La fiesta fue un gran éxito, a juzgar por las numerosas fotografías que de ella se publicaron.

Gwyneth es una gran promotora de lo natural, lo cual se hace evidente por los artículos que publica y los productos que se ofrecen en Goop y su Instagram está lleno de fotos de ella al natural, en situaciones en las que no usar maquillaje parece lo más lógico, como corriendo entre aeropuertos o disfrutando de un domingo en su jardín. Gwyneth declaró alguna vez, de acuerdo con el portal Bustle: “La belleza, para mí, es sentirte cómoda en tu propia piel”. #Amén.

2) Alicia Keys

En lo que refiere a la tendencia de “no maquillaje”, la cantante estadounidense de 39 años ha sido una de sus pioneras y más vocales defensoras, haciendo pública su decisión de no usar maquillaje, desde 2016. No es que Alicia nunca use maquillaje, lo hace frecuentemente, pero su look es mucho más tendiente a “lo natural” y a usar muy pocos cosméticos, con un resultado francamente muy positivo. Incluso ha acudido a algunas alfombras rojas sólo con un poco de humectante con color, delineador y labios pintados. Un look muy fácil de replicar para la mayoría de las mujeres. Como muchas famosas, ella es bella de por sí, pero es muy positivo ver a alguien aceptarse tal y como es.

3) Shailene Woodley

Shailene, de 28 años, pertenece a la generación millennial y por tanto, no es raro que abrace muchos de sus ideales. Es activista de numerosas causas y también es conocida su preferencia por lo natural. En 2013, hizo pública su decisión de desfilar por las alfombras rojas sin maquillaje, y aunque hoy lo usa, siempre es de una forma muy moderada. Declaró que ella no quería ser una de las razones por las cuales las mujeres odien lo que ven en el espejo. En ese entonces declaró en una entrevista con la revista Interview: “Vi a alguien, que parecía ser yo, en una revista. Tenía unos grandes labios rojos que no pertenecían a mi cara normal. Mis bubis eran tres veces más grandes de su tamaño real, mi estómago estaba completamente plano y mi piel sin ninguna imperfección. Pero la verdad es que no tengo esos labios, ni esa piel y tengo algo de panza. No era una representación fiel de quien soy. Me di cuenta de que cuando estaba creciendo me comparaba con las mujeres que veía en las revistas... y la mayoría de ellas no son reales”.

4) Lupita Nyong’o

La actriz keniana, nacida en México, de 35 años, creció en un hogar en el que el maquillaje estaba prohibido y su madre nunca lo usó. De acuerdo con el sitio Bustle, su tía le contrabandeaba algunos cosméticos para satisfacer la curiosidad adolescente de Lupita, pero nunca le llamó poderosamente la atención. Hoy que es mayor y puede decidir sobre usar o no maquillaje, ello lo ve como otro accesorio, y la verdad es que lo usa muy poco, relegándolo a las alfombras rojas y a otras ocasiones muy especiales. “Mi madre no pensaba que el maquillaje fuera necesario y yo comparto su opinión... es un accesorio. Es tan necesario como un par de aretes, ¿sabes? Es algo que uso para adornarme, no para esconderme”, dijo a la revista Lucky, en 2015.

5) Demi Lovato

La estrella pop estadounidense de 27 años siempre ha sido muy activa en la causa de la imagen corporal positiva y de ayudar a las personas a amar su belleza natural. Hace unos pocos años, Demi inició en redes sociales el hashtag #LunesSinMaquillaje y ella misma posteaba sus selfies sin gota de pintura, en las que, por cierto, se veía increíble. Su intención era demostrar que puedes tomarte un break del maquillaje y aún así, verte increíble.

Por otra parte, Demi sí lo usa en ocasiones especiales, sobre todo en las alfombras rojas.

Hola, Gurú:

La verdad no amo maquillarme, entiendo que se necesita tener una piel increíble para verte lo mejor posible, ¿qué necesito hacer para lograrla?

Moni

Hola, Moni:

Esta es una cuestión profundamente personal, las coreanas, por ejemplo, hacen muchísimos pasos en sus rutinas de cuidado de la piel, pero hablando en términos muy generales, lo básico que debes hacer es lo siguiente: determinar el tipo de piel que tienes, es decir grasa, reseca, mixta o sensible. Una vez que sepas esto, necesitas usar productos específicos para tu tipo de piel. Inicia con una limpieza profunda, no con jabón simple sino con un limpiador especial para el rostro; sigue con un tónico, para refrescar y cerrar los poros; continúa con crema o gel para el contorno de los ojos; crema o loción humectante y, muy importante, termina con un protector solar de FPS mínimo de 50. Si tu piel tiene problemas específicos como manchas o acné, sería recomendable que añadieras algunos productos para ayudarte con eso. Recuerda que a medida que te haces mayor, tu piel cambia y de la misma manera lo deberán hacer tus productos, por ejemplo, cambiar de humectante en loción a otro en crema. Por la noche, bastará con una buena limpieza y añadir el humectante o una crema de noche.

Besos de Gurú, XOXO