“Ellas cuatro”, actrices como Ela Velden y Esmeralda Pimentel crean su propia casa productora

Con el objetivo de crear los personajes que siempre quisieron interpretar y de romper con los estereotipos en la industria del cine Ela Velden, Esmeralda Pimentel, Gabriela Marcos Payton y Frida Astrid se unieron para formar la nueva casa productora “Ellas cuatro”.

Un emprendiendo femenino que presentaron durante un conversatorio de mujeres en la Ciudad de México.

“He trabajado desde extra y hasta los personajes que ahora tengo, me empezó a suceder que ya cuando estaba en una producción llegaba antes de todos y empezaba a ver cómo se llevaba a cabo la producción y empecé a opinar, que ‘¿por qué no lo hacemos desde este punto?’ porque me sentía frustrada, sentí que ser actriz era parte sólo de un engranaje y no tenía voz ni voto para poder crear las historias que yo quería”, dijo Velden durante la presentación.

Gabriela también compartió que a pesar de tener varios años intentando hacer casting para diferentes proyectos, los productores nunca la eligieron para ningún personaje, por lo que con la pandemia decidió abandonar esa meta y empezar a crear un guión, el cual fue la semilla de este emprendimiento con sus amigas y colegas.

Mientras que Esmeralda Pimentel, quien ha destacado por ir en contra de los estereotipos de belleza establecidos. El año pasado se retiró los implantes de senos y poco antes habló del rechazo que experimentó tras cortarse el cabello, dijo que en este proyecto encontró una fuerza para impulsar su idea de ir contra lo establecido.

“Desde niña siempre he sido considerada caótica o niña problema, a Gaby siempre le tocó que cuando salía de un rodaje o mientras estaba en un proyecto siempre llegaba con ella a quejarme; creo que hemos ido tomando espacio, hemos ido logrando esta seguridad de atrevernos a cuestionar y señalar”, destacó la actriz.

Su primer producción de nombre “Señoras” ya está lista y tendrá como protagonistas a cuatro mujeres adultas que han trabajado con ellas durante algunos proyectos en cine y televisión.

“La idea de poner a cuatro protagonistas de la tercera edad es de Gabriela,

yo me encargué del cast y para mí son mujeres con las que he trabajado y que me marcaron en cada proyecto, justo porque ellas también eran caóticas, rebeldes, que decían ‘¿sabes qué?, este texto no me gusta y lo voy a decir así”, contó Pimentel.

El proyecto está en proceso de producción y será distribuido por Sony Pictures TV.