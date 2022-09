Elizabeth Gutiérrez, dichosa y realizada sin necesidad de una relación; habla de William Levy

Aunque Elizabeth Gutiérrez reconoció que, de quererlo, tendría mucho de qué hablar sobre la relación que compartió con William Levy por dos décadas, aclaró que ventilar su vida privada no es su estilo, por lo que prefiere arreglar las cosas que suceden en familia en la intimidad de su casa.

La actriz mexicana se ha caracterizado por mantenerse hermética cuando se trata de su relación con William Levy y, aunque en la actualidad, ya no están juntos, sostiene esa misma posición, pues cuando el presentador de televisión, Luis Alfonso Borrego, la cuestionó acerca de la situación actual que vive con el padre de su hija e hijo, Kailey y Cristopher, respondió tajantemente.

Cuando “Lucho” Borrego, del programa “Siéntese quien pueda”, le preguntó a Elizabeth acerca de los titulares de las revistas que hablan sobre ella y Levy, la actriz reconoció que sí ha leído muchos de ellos, pero que ninguna de las cosas que se dicen se acerca a la verdad y a la realidad que vive a lado de su familia.

"Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo", aclaró. Además, señaló que cualquier conversación que entable con su expareja es un asunto privado, del que nadie tiene por qué enterarse. "Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí", destacó.

Para Elizabeth Gutiérrez, lo primero es la familia

Gutiérrez ahondó en el tema de su vida privada e indicó que su prioridad siempre ha sido el bienestar de su familia, conformada por Cristopher y Kailey, de 16 y 12 años, respectivamente, motivo por el que ha preferido mantener sus sentimientos guardados, ya que teme que al hablar públicamente de un aspecto privado, los medios y las redes sociales opinen de forma negativa.



Kailey, hija de Elizabeth y William. Foto: Instagram



Cristopher, hijo de Elizabeth y William. Foto: Instagram

"Estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no", explicó.

Sin embargo, reconoció que el hecho de que se mantenga al margen, no significa que no ocurran cosas o que no tengas cosas por expresar: "Y no es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes", dijo.

Elizabeth Gutiérrez no necesita de una relación para sentirse realizada

Además, reconoció que en este momento se encuentra feliz y que, en realidad, nunca ha dejado de sentirse realizada y satisfecha.

Así fue la historia de amor entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy

Elizabeth y William se conocieron en 2002, cuando formaron parte del reality “Protagonistas de telenovela” de Telemundo, en donde 12 participantes competían para demostrar sus aptitudes en diferentes pruebas que exaltaban su talento dentro de la actuación; al final sólo una actriz y un actor serían los ganadores, convirtiéndose en las futuras promesas de la televisora estadounidense de habla hispana.

Y aunque ninguno de los dos ganó el primer puesto del reality, a partir de ahí, Gutiérrez y Levy emprendieron una relación de casi 20 años, por medio de la que formaron una familia, al dar la bienvenida a Christopher, su hijo mayor, en 2006 y a Kailey en 2010, sin embargo, el compromiso entre los actores llegó a su fin a principios de 2022, cuando William hizo pública su separación.

