El ostentoso anillo que Susana Zabaleta recibió en su cumpleaños número 60 de parte de su novio, el comediante Ricardo Pérez, ha suscitado más preguntas que respuestas. La famosa artista lleva la joya en su mano izquierda, lo que desató especulaciones sobre un posible compromiso.

La cantante ha sido clara en otras ocasiones sobre su futuro con el conductor del podcast “La cotorrisa”, señalando que la idea de llegar al altar no le ilusionaba, ya que se había casado y divorciado de Daniel Gruener. Prefiere disfrutar de su amor con Pérez de manera lenta y placentera. Sin embargo, ¿habrá cambiado de opinión?

En un encuentro con la prensa en la alfombra roja de los premios ACPT 2024, Elisabetha Gruener, la hija de Susana, reaccionó a los rumores que rodean a su famosa madre. La joven artista, con un aire de misterio, mencionó que no podía confirmar si el anillo significaba un compromiso o si era simplemente un bonito presente.

Foto: Jorge Emilio Sánchez | El Universal

Con una sonrisa, comentó que no estuvo presente cuando Ricardo le entregó la joya a su madre y se estaba enterando del regalo a través de la prensa.“Estoy fingiendo como que no me sorprende, pero sí me sorprende lo que me contaste. Yo no sabía que le había regalado un anillo, pero qué bueno que me dices”, dijo a una reportera.

Aunque no mostró descontento si los rumores resultan ser ciertos: “Pues vemos”.

Además, elogió a Ricardo, describiéndolo como un “tipazo”, una persona trabajadora e inteligente que mantiene una buena relación tanto con ella como con su hermano Matías. Por supuesto, destacó la forma en que trata a Susana Zabaleta: “Está padrísimo eso”.

Sobre si a Elisabetha también le afectan las críticas que ha enfrentado su madre por la diferencia de edad que tiene con su novio, pues Pérez es 23 años menor que ella, mencionó que, en medio de las opiniones negativas y dado que siempre han estado en el ojo público, lo importante es encontrar el amor que existe dentro y acallar las voces: “Es lo que hemos aprendido con el tiempo”.

La actriz expresó que le gustaría ver a Susana en el altar, pero solo por la fiesta. }

Susana habla de cómo ha sido caminar con sus hijos y su nueva pareja

Anteriormente, Susana había compartido con “De primera mano” que caminar junto a sus hijos y su pareja ha sido una buena experiencia. “Sobre todo cuando hay un respeto mutuo. Un respeto y una admiración. Uno está con quien tiene que estar; es una cosa extraña. Cuando eres muy feliz, es preferible no hablar nada más que se te note”, menciona.

Susana y Ricardo se conocen desde hace más de un año, un encuentro que se dio en el programa de HBO “Divina Comedia”.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez disfrutan de su amor y lo comparten con sus seguidores en las redes.