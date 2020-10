Elenco de "Cuarentenorio cómico" se adapta y reduce sus sueldos

Para poder estrenar este viernes el "Cuarentenorio cómico" el elenco se ha adaptado no sólo a las medidas de seguridad por el Covid-19, sino también siendo solidario con el productor Alejandro Gou reduciendo sus sueldos, señala la actriz Aylín Mujica.

"Tuvimos que ajustar nuestros salarios y ganancias porque no es igual que antes, ni siquiera es el 50% pero como amamos lo que hacemos y es nuestra pasión, en mi caso por supuesto que me tuve que adaptar al presupuesto que había y con todo el amor del mundo, no es un problema de dinero es un problema de salvar el teatro y empezar a abrir poco a poco", dice en entrevista.

"Tenemos que aliarnos a un señor que está apostando por todo, dejando de ganar para poder salvar el teatro, algo que hace tanto bien", señala.

Aylín compartirá escenario con actores como Freddy y Germán Ortega, Arath de la Torre, Cepillín y Daniel Bisogno, entre otros, en una temporada en la que ofrecerán funciones de viernes a domingo únicamente con un 30% de asistencia.

"La verdad es que lo aplaudo porque la risoterapia es algo que ayuda a la gente a tener mejor salud", comenta la actriz.

Mujica resalta que si algo aprendimos con la pandemia es que no se puede vivir sin teatro, risas y además sin comer porque muchas personas dependen de esta industria.

"Es un gremio que de verdad es el último que se debería reincorporar y ya lo estamos haciendo de una manera muy profesional, tomando todas las medidas".

Según adelanta, en esta nueva puesta el público podrá reírse de las cosas del día a día en la nueva normalidad como las pruebas del Covid-19 o cómo es andar con tapabocas todo el día, siempre utilizando bromas blancas y con mucho respeto.

Entre los cambios que tuvieron que hacer fue quitar una escena de beso.

"De los que más nos burlamos somos de nosotros mismos y creo que en eso se basa la comedia, no tener pena en burlarte de ti misma".



"Ya son 14 años que lleva esta obra y ahora adaptándose a esta nueva normalidad y a esta desgracia que hemos vivido y pasado mundialmente para que vean que no nos dejamos caer, el teatro se vuelve a levantar y así va a ser, con esa actitud".

