Elenco de "Cómo sobrevivir soltero" padeció el estrés cuando no había vacuna contra el Covid

Un pacto en plena pandemia, hizo que el elenco de la serie "Cómo sobrevivir soltero" no sólo fortaleciera sus lazos amistosos logrados en la primera temporada, sino que mentalmente se aislara de lo que pasaba fuera del set en términos de enfermedad.

Es cierto que a diario se les aplicaba prueba PCR para detectar Covid-19 y a quien se sumaba como actor invitado le hacían lo propio una semana antes de su arribo, pero lo importante fue la fortaleza mental, dice Octavio Hinojosa.

El actor que da vida al incasable Gonzalo habla sobre lo ocurrido en los 110 días de rodaje de la nueva temporada, que estrena este viernes en Amazon Prime Video.

"Dijimos: está sucediendo algo que no podemos controlar, así que vamos a borrar eso de nuestra mente, porque esta es nuestra chamba, que la gente cuando la vea no sepa qué ocurrió (en la vida real) y podamos contar una historia divertida.

"Había mucho estrés por el tema del Covid en todo el equipo de producción, arrancamos grabaciones aún sin vacunas para todos, pero con un protocolo superduro que sólo dio un contagio que de inmediato fue aislado. Yo de broma digo que me pueden hacer una prueba PCR dormido sin problema, porque no me daría cuenta", comenta.

"Cómo sobrevivir soltero" tiene como personaje principal a un hombre (Sebastián Zurita) que dejó de ser un actor reconocido, nadie lo contrata, junto con su grupo cercano de amigos.

Tato Alexander, Roberto Flores, Fabrzio Santini y Lucía Gómez-Robledo completan el elenco principal, al que ahora se sumará una participación importante de Vadhir Derbez, como él mismo, quien en la primera entrega tuvo una aparición breve.

"Mi personaje, toda la nueva temporada, está en conflicto: anda viendo qué quiere hacer, si cambiar o seguir siendo el mismo, hay una constante lucha en ello; será divertido ver a alguien que no es seguro, junto a una chica fuerte, eso da para muchísima comedia", expresa.

Esta segunda entrega está compuesta por ocho episodios y ya hay luz verde para una tercera, detalla el histrión.

Ahora se encuentra participando en una nueva serie y viendo la posibilidad de producir y protagonizar una comedia cinematográfica, basada en un formato francés.



rad