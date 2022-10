El video de Gerard Piqué golpeando a Shakira con una pelota hace 7 años que es tendencia nuevamente

Desde hace varios meses que venimos conociendo detalles escandalosos en la relación/separación de Shakira y el jugador de futbol Gerard Piqué. Incluso recientemente se conoció un video aterrador sobre cómo era la convivencia entre ambos.

Fue el periodista español Jordi Martín quien se encargó de dar a conocer unas imágenes que Shakira ya había publicado en el 2015, pero las cuales habían quedado en el olvido de muchos de nosotros.

Leer más: VIDEO: Sonido del estadio molesta a Piqué con canción de Shakira durante su entrenamiento

¿Qué se ve en las imágenes?

Jordi Martín es el corresponsal español del programa “El gordo y la flaca” de Univisión, y el comunicador compartió en su cuenta de Twitter un video privado de Shakira y Gerard Piqué donde se ve cómo la cantante es atacada con una pelota que el jugador de futbol lanzó hacia ella.

Leer más: La burla de Gerard Piqué a Shakira en su visita a Paris junto a Clara Chía Marti

Shakira grabó el momento entre risas, pero muchas personas han visto esta situación como algo extremadamente violento. “A ver si le puedo dar directamente en el pecho”, se escucha decir a Piqué. “¡Esto es vivir con un futbolista!”, escribió Shakira cuando publicó el video en sus redes sociales en el 2015.



Foto: Shakira, Piqué y sus hijos. Fuente: Instagram @3gerardpique

Sin dudas esta actitud es más que repudiable, ya que incluso en el video se escucha a Shakira efectuar algo que no alcanza a ser un grito, pero si se entiende como una expresión de dolor ante el pelotazo que Gerard Piqué le propinó.

¿Shakira se mudará a Miami con sus hijos?

Todo apunta a que la cantante colombiana no podrá irse a vivir a Miami con sus hijos, Sasha y Milan, ya que Gerard Piqué no quiere dar el brazo a torcer. Shakira asegura que quiere ir a Miami para poder vivir tranquila con sus hijos, ya que los paparrazzis no paran de acosarla a ella y a sus hijos. Shakira incluso le ofreció a Piqué más de 2 millones de dólares para que firmara los permisos necesarios, pero el jugador se negó.