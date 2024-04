“El velo”, el nuevo desafío profesional de Elisabeth Moss

Uno de los trabajos por los que más ha sido aplaudida Elisabeth Moss es la serie “El cuento de la criada” (“The handmaid’s tale”), por la que ha ganado dos Emmy y cuya temporada final está en camino.

Sin embargo, mientras llega el desenlace de esa historia, la actriz estadounidense se ha embarcado en otro importante proyecto, “El velo” (“The veil”), donde, cuenta, se enfrentó incluso a mayores retos que la serie anterior.

La serie de drama y suspenso sigue a dos mujeres: la agente del servicio de inteligencia secreto, Imogen Salter; y Yumna Marwan, que por azares del destino se cruza en su camino. Juntas deben viajar de Estambul a París y Londres, con un secreto que una de ellas esconde.

Lee también "Handmaid's tale", un grito de batalla cultural: Ann Dowd

Uno de estos restos fue inmiscuirse como productora y actriz al mismo tiempo, algo que resultó maratónico:“Tuve alrededor de seis meses antes de comenzar a rodar, lo cual es raro porque a veces no tienes tanto tiempo; así que pude trabajar en el acento y comenzar el entrenamiento de peleas por alrededor de dos meses antes, que no fue suficiente. Soy productora así que estaba usando esa gorra y haciendo casting y todo eso. Probablemente me preparé más para esto que para cualquier otro proyecto como actriz”, dijo Moss a EL UNIVERSAL.

Otra de las complicaciones es que su personaje no tenía muchas coincidencias con ella, tenía que usar un acento británico, pelear y hablar otros idiomas, como el francés.

“No digo que ‘El cuento de la criada’ sea fácil, hablamos de dos personajes muy difíciles; así que no me refiero a que no sea retadora, lo es, pero físicamente este rol, las escenas de pelea, las de acción que tuve que hacer, el hablar en diferentes idiomas… todo eso definitivamente le agregó un grado más de desafío. Ella es muy diferente a mí”, explicó

Pero, a pesar de todo el titánico trabajo que tuvo que realizar, se sintió sumamente complacida y feliz de participar en esta serie, ya que, confiesa, le tiene un gran cariño a este tipo de géneros, en donde es más común ver protagonistas masculinos.

“Amo el género, los thrillers de misterio y espías, las cintas de acción; así que tener la oportunidad de hacer algo relacionado fue para mí un sueño hecho realidad”.

Que el guión haya sido escrito por por Steven Knight (“Who Wants to Be a Millionaire?”) es otro factor que Elisabeth Moss aplaude.

“No fue que estuviera haciendo algo por diversión, o frívolo, o que sería acción pura, (Imogen) era un personaje fantástico, hermosamente escrito. Nunca encuentras eso, es muy raro, así que era imposible decir que no”, finalizó.

Los dos primeros capítulos de "The veil" están disponibles desde hoy por la plataforma Star+.

Lee también Elisabeth Moss cuenta todo sobre su supuesto compromiso con Tom Cruise