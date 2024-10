“Por favor, no al tráfico de niños. Hay que proteger a nuestros hijos”, fueron las palabras de J Balvin en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina, que se llevó a cabo ayer desde Miami.

Reconocido con el galardón Espíritu de la Esperanza de manos de Maluma, el artista colombiano celebró su trayectoria musical, y aprovechó la plataforma para abordar el problema del tráfico infantil.

“Quiero ayudar a elevar las vibras de los niños, de las madres solteras, de las personas que han sufrido abuso. Es algo que muy poco se habla. Yo prefiero morir por nuestros hijos y por nuestra familia”, mencionó el artista originario de Medellín, enfatizando la importancia de cuidar a los más vulnerables.

El colombiano recibió su premio de manos de su compatriona Maluma. Foto: X | AFP

En su discurso, José Álvaro Osorio Balvi, mejor reflexionó sobre su papel como padre y la responsabilidad compartida en la defensa de las infancias, haciendo un llamado a la conciencia colectiva.

Además, agradeció a Maluma por este reconocimiento:

“Antes éramos competencia y ahora somos hermanos. Con el tiempo nos dimos cuenta de que hemos madurado ambos. Ambos somos padres ya y sabemos diferenciar lo urgente de lo importante”.

Pepe Aguilar, quien celebró 34 años de carrera en la música, recibió el Premio Salón de la Fama.

El artista mexicano agradeció a su familia y a su equipo por su apoyo constante.

J Balvin cantó “Cosa de locos”. Foto: X | AFP

El momento más significativo fue cuando el cantautor Fato, creador del éxito “Por mujeres como tú”, envió un video para entregarle el reconocimiento.

“Hermano querido, recuerdo una noche de bohemia en la que tu aliento me inspiró para componer una canción que le dio trascendencia a mi carrera. Aunque no puedas estar aquí esta noche, quería ser yo quien te entregara este merecido reconocimiento”, expresó.

Acompañado por su esposa y su hijo Leonardo, Pepe Aguilar compartió sus reflexiones sobre su trayectoria y la evolución de la industria musical.

Pepe Aguilar: Premio Billboard Salón de la Fama. Foto: X | AFP

En una noche de homenajes también Alejandro Sanz recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística, el cual dedicó el reconocimiento a todos sus compañeros en la música y destacó la importancia del idioma en su trabajo.

Alejandro Sanz: Premio Billboard trayectoria artística. Foto: X | AFP

“Hubo una época en la que hacer música en español no era tan fácil… No digo que ahora no sea fácil, pero disfruten mucho, que se sientan orgullosos por lo que se ha conseguido aquí a través de muchas generaciones y muchos géneros diferentes. Todos los géneros tienen su momento, su cabida, todos son maravillosos y únicos, como nosotros, como las personas”, expresó el artista de 55 años.

La ceremonia, conducida por los actores Carmen Villalobos y Danilo Carrera, abrió con la presentación del electrocorrido “Tequila con cerveza”, de Luis Alfonso y Blessd, que es una canción que, en sólo dos meses, acumuló más de 5 millones de reproducciones.

Fuerza Regida fue reconocido como Artista, Dúo o Grupo del Año en Hot Latin Songs.

Xavi deslumbró al recibir el premio Artista del Año Debut.

El escenario vibró con la actuación del legendario Grupo Niche, que interpretó su icónico tema “Cali pachanguero”.

La competencia se intensificó en la categoría de Canción Latin Pop del Año, donde Venesti, Nacho y Maffio se llevaron el premio, superando a bandas como Maná.

Además, Wisin & Yandel fueron homenajeados como Artistas Rítmicos del año, reafirmando así su lugar en el panorama latino.