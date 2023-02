El sorprendente cambio físico de Renée Zellweger que se llevó todas las miradas

Dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro, dos BAFTA y cuatro SAG, son los reconocimientos más importantes que tiene Renée Zellweger en su haber. Pero también cuenta con otras nominaciones a distinciones reconocidas de la industria del cine. No caben dudas de que la artista de 53 años es una de las más exitosas y aclamadas de Hollywood.

Siempre fiel a su estilo tan versátil para interpretar distintos personajes, la productora nacida en Texas, Estados Unidos, ha tenido que encarnar en 2022 a otra mujer con mucho más peso que el tiene ella naturalmente. Cabe mencionar que esto ya ha ocurrido en el rodaje de “El diario de Bridget Jones”.

El elemento que fue fundamental en el aspecto de la actriz. Fuente: Instagram @renee__zellweger

En marzo de 2022, la NBC estrenó “The Thing About Pam”, la producción que aborda las vivencias de Pam Hupp, la mujer que asesinó a su mejor amiga y engañó a toda una comunidad. La ficción está basada en un caso real y Zellweger experimentó un cambio drástico en su cuerpo.

Pero a pesar de tener que lucir con más kilos, en vez de hacer una dieta para aumentar peso, la producción puso manos a la obra con el equipo de maquillaje y vestuario, y lograron armar toda una estructura que la actriz se colocó encima para rodar sus escenas. Prótesis y muchos productos en su rostro, fueron algunos elementos utilizados.



