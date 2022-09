El sentido pedido de Adamari López en las redes sociales que llama a la reflexión

Adamari López es una de las actrices y conductoras de televisión más queridas de nuestro país. La puertorriqueña ha formado parte del elenco de telenovelas como "Amigas y rivales", "Mujer de madera", "Mujer, casos de la vida real", entre muchas otras producciones.

La ex pareja de Toni Costa siempre comparte reflexiones muy sentidas y conmovedoras con sus seguidores. Adamari López ha sufrido mucho en esta vida y ella siempre ha enfrentado cada obstáculo con alegría y con una sonrisa en su rostro.

Foto: Adamari López. Fuente: Instagram @adamarilopez

Adamari López compartió un emotivo video en su página de Facebook donde pidió a sus seguidores que reflexionen sobre sus ideas y pensamientos antes de emitirlos, ya que los mismos pueden tener un efecto negativo en la otra persona, hasta el punto de llevar a alguien a intentar atentar contra su propia vida.

"Yo siempre trato de leer y de estar al pendiente [de lo que me escriben]. A veces me da más tiempo y en otras oportunidades no, pero al estar en el avión tuve un buen rato para leer y ver sus comentarios y quería compartir que, a pesar de que hay muchísimos mensajes de fortaleza y de alegría por las cosas que hago, también hay mensajes que tocan el corazón", comienza el escrito que compartió Adamari López en su Facebook.



Foto: Adamari López y su hija. Fuente: Instagram @adamarilopez

"A veces la gente escribe y no sabe el poder de sus palabras, no imagina cuánto puede impactar la vida de una persona de manera positiva o de manera negativa. Por lo general yo soy bastante fuerte y acepto y entiendo tanto las críticas positivas como también las negativas hacia las cosas que yo pongo, pero a veces me quedo pensando qué siente cada una de la gente cuando opina cosas negativas, qué hay dentro del corazón de cada una de ellas que les hace poner un comentario feo o fuerte sobre algo que están viendo o sobre una persona", continuó la actriz y conductora Adamari López.

"Las opiniones todas son respetables y se aceptan, pero la forma en que se dicen las cosas puede afectar mucho. Un día a lo mejor uno está bien y fuerte emocionalmente, pero a lo mejor hay días en los que no y que eso puede llevar a que uno cometa una acción imprudente y que no tenga vuelta atrás. Hay muchos artistas y hemos visto muchas personalidades que han atentado contra su vida por comentarios que han leído", finalizó Adamari López. Sin dudas, las palabras de la actriz son muy sentidas y más de uno quedó conmovido con el mensaje que transmitió.