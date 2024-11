Balazos, estruendos, explosiones y hasta un helicóptero con los que juegan Robert de Niro y Jamie Foxx han hecho “sufrir” a Michelle Couttolenc en los meses recientes.

La técnica especializada en sonido, ganadora del Oscar 2021 por su trabajo en Sound of metal, ha dedicado su tiempo a darle voz al filme de acción Tin soldier, que llegará a salas de cine el verano próximo.

La cinta tiene como eje de la historia a un programa de veteranos militares que preocupa al gobierno por el alto poder que concentra.

“Nos fuimos unas semanas a Los Ángeles para filmar, el proceso es complicado, porque se trata de mezclar efectos de sonido, diálogos, de pronto pasamos a muchas cosas con alto volumen como cañones y cosas que vuelan”, dice Couttolenc.

“Es un filme independiente para los estándares (económicos) de allá, pero divertido, es hacer lo necesario para que se oiga bien”, añade.

Dirige Tin soldier Brad Furman, y cuenta en su elenco además de De Niro y Foxx, con Scott Eastwood, Rita Ora y John Leguizamo.

Luego de ganar el premio de la Academia, Couttolenc “padeció” en México porque los productores no le llamaban a nuevos proyectos, algo impensable porque antes de hacerse mediática por el Oscar, la técnica era conocida en el medio nacional por su labor en cintas como Ya no estoy aquí, Museo y Tod@s caen.

“Pero justo después del Oscar, hubo un tiempo que muchos productores pensaban que iba a tener mucho trabajo, así que no me llamaban. Se les hacía que cobraba en dólares, y que no aceptaría, pero sí estaba disponible”, recuerda entre risas.

Por fortuna, señala, eso se acabó y este año su labor se escuchó en streaming gracias a Technoboys, la ópera prima de Luis Gerardo Méndez, y La cocina, que apenas la semana pasada llegó a cines.

Por la IA

Michelle dice que ve en la Inteligencia Artificial una gran herramienta para trabajar y no cree que ponga en peligro su futuro. Ya la ha utilizado vía los algoritmos que le auxilian en la limpieza de diálogos.

“Creo que va a automatizar ciertos procesos que son muy técnicos y repetitivos, hay que saberla usar y sacarle ventaja”, considera.

