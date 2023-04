El romántico mensaje de Camilo para defender a Evaluna Montaner de las críticas por su vestido

Camilo y Evaluna son una de las parejas más queridas del mundo. Los dos tienen un estilo relajado y despreocupado que reflejan a la perfección en sus redes sociales. Los cantantes pasaron por el altar y sellaron su amor con la llegada de su hija Índigo.

Leer más. Camilo mostró la foto con la que se enamoró perdidamente de Evaluna Montaner en 2014

Aunque miles de personas siguen a la pareja y no dudan en halagarlos y verlos como referentes como artistas y personas, otros usuarios de las redes sociales tienen a Camilo y a Evaluna como objetivo de críticas y burlas sobre su estilo y decisiones que toman en la vida laboral y personal. En más de una oportunidad, Camilo ha defendido a Evaluna de los ataques de los haters y hace muy poco tuvo que repetir esta acción.

Evaluna y Camilo (Fuente Instagram @camilo)

Mensaje romántico contra las críticas

Camilo es conocido por sus mensajes pacíficos y de amor. Hace poco compartió una romántico mensaje para defender a Evaluna Montaner de las críticas por su vestido. Es que los haters destruyeron a la cantante por su extravagante look.

Leer más. Evaluna Montaner: esta es la verdadera altura de la esposa de Camilo

Evaluna fue a un evento con sus hermanos y su esposo, y algunos seguidores aseguraron que su vestido parecía una bolsa de basura. Ese día, la hija de Ricardo Montaner usó una prenda larga de seda con una manga asimétrica y falda ancha. Además, tenía un cinturón con dos pequeñas manos de metal. Completó el look con cabello recogido con dos moños altos y maquillaje natural.

Evaluna y Camilo (Fuente Instagram @camilo)

“Pero qué es eso, agarró la bolsa de la basura y se la puso encima o qué”, “Evaluna nunca se sabe vestir, cuando por fin lleva vestido se pone el peor”, “Ok no sabía que ya estábamos en Halloweeen jaja”, “El peor look de Evaluna, no sé en qué piensa a la hora de vestir”, “Pero que vestido tan feo, parece un saco mal puesto, no tiene ni forma”, “Parece una brujita jaja”, fueron algunos de los comentarios de los haters.

Ante estos ataques, Camilo salió en su defensa y compartió una foto de su esposa con el siguiente mensaje: “La mujer de mi vida no es normal”. Una frase textual de una canción de Ricardo Montaner.