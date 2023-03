El rol que cumplió Sebastián Yatra en la historia de amor de Lele Pons y el Guaynaa

Cuando el Guaynaa se enamoró de Lele Pons la influencer no quería saber nada con él. Pese a las insistencias del cantante ella no estaba segura de que él fuera el indicado. “Me gustaba, pero yo no estaba enamorada de él”, llegó a reconocer la sobrina de Chayanne. Para cuando cambió de opinión el intérprete de “Rebota” ya no estaba interesado en la venezolana.

Sin embargo, cuando el Guaynaa desistió a Lele Pons le picó el bichito del amor. Pero ya era como un poco tarde, así que debió recurrir a varias estrategias para intentar reconquistarlo. Y es aquí donde Sebastián Yatra jugó un rol más que importante. Pero antes de llegar a esta instancia pasaron varias cosas en el medio.

Lele Pons reveló que ella se ilusionó cuando les tocó grabar juntos “Se te nota”. Es que pensó que las largas horas de grabaciones le servirían como excusa para reconquistarlo. Pese a sus esfuerzos, la cantante explicó que “no quería estar conmigo, odiaba el video. Cuando lo besé en el video, tu puedes ver la cara que hizo”, reconoció.

Por esos meses, en donde el Guaynaa y Lele Pons se encontraban promocionando “Se te nota”, ella hizo todos sus esfuerzos en recrear la mayor cantidad de escenarios posibles para que él entendiera que estaba vez sí estaba enamorada de él y que no lo volvería a rechazar. “Hacía muchos eventos para que él viniera”, detalló la influencer.

Incluso, Lele Pons terminó recurriendo al intérprete de “Tacones rojos” quien decidió ayudarla en esta misión. “Me obsesioné, me obsesioné con reconquistarlo. Llamé a Sebastián Yatra y le dije ‘Sebastián yo quiero que tú hagas fiestas privadas en tu casa y lo invites a él’”, terminó admitiendo la cantante. Si bien el Guaynaa se presentaba en ellos lo cierto es que él se retiraba apenas podía.



Pero Lele Pons no se dio por vencida. Fue recién para un juego de la serie mundial de beisbol de Los Ángeles que el Guaynaa se rindió ante la influencer. Ellos estaban ahí para apoyar a Kike Hernández y terminaran besándose. Desde aquel día no pudieron volver a separarse nunca más.