El rock de los 80 ayudó a los homosexuales a liberarse, la declaración del "líder gay” de Judas Priest

Rob Halford, la voz principal de la emblemática banda de heavy metal Judas Priest, habló de cómo fue vivir dentro del mundo del rock desde que habló públicamente de su homosexualidad, pues consideró que, a diferencia de lo que se puede llegar a pensar, todo el maquillaje, glam y cabelleras largas que representó la música de los setenta y ochenta, dio la oportunidad a muchos jóvenes de vivir su identidad sexual con mucha más libertad.

Fue hace 24 años, cuando en 1998, Halford habló abiertamente de su homosexualidad, Ahora, más de dos décadas después, el músico recordó que cuando comenzó su carrera y Judas Priest se encontraba en lo más alto tuvo que titubear y pensar dos meses antes de hablar de sus preferencias, debido a la idea de que al reconocer que era gay, el futuro de la agrupación se iría directamente en picada.



Foto: Instagram

Pese a que Rob Halford, de 71 años, habló de su homosexualidad hace más de dos décadas, el músico tuvo la oportunidad de hablar acerca del tema ahora que él, junto a los otros cuatro integrantes de la agrupación, fueron integrados en el Salón de la Fama del Rock & Roll, un museo ubicado en Ohio, Estados Unidos.

Lee también: Kunno y David Guetta vivieron un momento incómodo por un beso y todo quedó en video

El evento tuvo lugar el pasado fin de semana y, cuando llegó el momento de condecorar a Judas Priest, Rob Halford se presentó como “el líder gay de la banda”. Además, el músico aprovechó para contextualizar acerca de qué ocurría en la sociedad durante los años ochenta, cuando la música rock se encontraba en su mayor apogeo.

Halford estimó que pese a que fue una era en la que agrupaciones como Judas Priest, Poison y Kiss rompieron todo estigma de género, al portar largas cabelleras, maquillaje en todo el rostro y lucir atuendos ajustados y plataformas para caminar sobre el escenario, propiciando un ambiente muy queer entre su audiencia, detrás de todo ese glamour y libertad aparente, había también poca aceptación para la comunidad homosexual.

"Y están todos estos tipos con maquillaje... todos los demás dicen: 'Sí, hombre, son realmente duros'", recordó. "Nunca pude darme cuenta de eso, debido a las cosas homofóbicas que estaban sucediendo en los años 80", profundizó.

De esa manera, Halford, que vivía uno de los momentos más importantes de su carrera, también se encontraba atado a un mundo de contradicciones, donde se le sugería que guardara silencio respecto a sus preferencias sexuales pero, a su vez, se la aplaudía por lucir un aspecto fluido y andrógino.



Foto: Instagram

“Es como, '¿Me estoy perdiendo algo aquí? ¿Cómo es posible que no me permitan ´salir´ (del closet) por miedo a perder mi carrera y mi banda, pero estos muchachos se ven como si lo hicieran y todos se caen sobre ellos?'”, expuso.

Sin embargo, también reconoció que el movimiento del heavy metal y el glam rock abrió las puertas, indirecta o directamente, a los jóvenes homosexuales, para que optaran por vestir y usar el cabello lejos de las características normativamente masculinizadas; usar maquillaje, el cabello largo y apostar por formas de vestir variadas.

Lee también: Thalía revela el motivo por el que no regresará nunca a las telenovelas

Este camino –reconoció- fue propiciado, ya no sólo por los integrantes de Judas Priest, sino por otras bandas que brillaron durante la época de los ochentas, a las cuales les dio crédito, por representar parte de la revolución sexual que motivó a la comunidad homosexual a vivir con mayores libertades, sin miedo al prejuicio:

“Tal vez había una sensación de oportunidad dentro de la comunidad LGBTQ porque estos muchachos estaban allí entonces, haciendo lo que hacían. Tal vez abrieron una pequeña rendija en la puerta para la aceptación”, prosiguió Halford.



Foto: Instagram

“Porque muchos chicos irían a los espectáculos luciendo así… con el maquillaje y el cabello puestos y todo. Entonces, en términos del aspecto antropológico, la conexión social entre verse así y ser genial y aceptado sin ningún rechazo fue bastante notable”, destacó.

Y aunque Halford analizaba la “salida del clóset” de sus fans, él esperó un poco más antes de declararse abiertamente homosexual, pues no fue hasta 1998, durante una entrevista para MTV, que habló del tema, asegurando que se trataba de un momento maravilloso y de liberación.

“Es un momento maravilloso cuando sales del armario. Ahora he hecho eso y me he liberado. Es una gran sensación para mí finalmente soltarme y hacer esta declaración”, dijo el artista cuanto tenía 47 años.

(Con información de "Them")

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



melc