El regalo que cambió la niñez de Lang Lang

Tom y Jerry fue la caricatura que inspiró a Lang Lang para convertirse en pianista. El músico chino tenía dos años cuando escuchó “Rapsodia húngara No. 2” en uno de los episodios de esta popular serie animada y ese es el primer recuerdo que tiene de su conexión con la música clásica.

“La música cambió mi vida, me hizo convertirme en un ciudadano del mundo en el momento en el que me otorgó la capacidad de desarrollar mi confianza y mi creatividad”, afirma Lang Lang en entrevista con EL UNIVERSAL.

Para el pianista prodigio los sonidos en la infancia son particularmente importantes. Él comenzó a practicar cuando tenía tres años, apoyado por su papá (quien también es músico), y hoy es considerado uno de los mejores pianistas modernos, que destaca por sus extraordinarias habilidades técnicas, pero sobre todo por su capacidad para transmitir emociones profundas a través de su música.

Con el tiempo, los temas de Disney marcaron su infancia, con clásicos como “When you wish upon a star”, que es la canción que suena al inicio de cualquier película de esta compañía.

“Hay algunas canciones que me gustan más (de entre todas) como ‘Can you feel the love tonight’, de El Rey León”, acepta.

“Pero diría que ‘When you wish upon a star’ es como una música lógica que escucho cuando veo los castillos de Disney, como la asociación de Pinocho con la nariz, que es algo tan simbólico y por supuesto también me gustan algunos de los clásicos como ‘Los tres cochinitos’, que me hacían temer por el lobo malo”, recuerda entre risas.

Gracias sus colaboraciones con bandas y artistas populares como Metallica, Hans Zimmer y Pharrell Williams se ha convertido en uno de los embajadores de la música clásica para las nuevas generaciones, algo que al músico de 41 años le parece primordial de su labor.

“La música debería ser el mejor regalo de los padres para sus hijos”, afirma.

“Esta herramienta puede ayudar a generar una conexión fuerte con las personas y también rompe las barreras de los idiomas y la diferencia cultural; en la música todos somos iguales y una educación musical en realidad también es una mejor manera de crecer para los niños”, completa.

Ahora que él es padre, aquel entusiasmo que tenía de pequeño lo ve repetido en su hijo de dos años y medio, quien ha incentivado su entusiasmo por compartir la pasión musical a los niños.

“He sentido lo importante que es para él (su hijo) la música, que cuando la escucha mientras vamos todos los días manejando él salta y baila con la música, con el swing y con los pasos y realmente creo que es como un idioma que nos conecta”.

A partir de ello decidió crear el álbum The Disney book, que presentará por primera vez en el Auditorio Nacional el 3 de octubre. Se trata de un recital con canciones de películas como El rey león, Tarzán Frozen y Soul.

“Comencé este proyecto hace tres años, poniendo todas mis canciones favoritas de Disney pero reescribí todo para tocarlas en el piano con un estilo romántico, clásico”, detalla el músico.

Hace 10 años estuvo en México y en honor a este país también hizo una versión de “Recuérdame” de la película Coco, pues el pianista le tiene un especial cariño a este país y a pesar de que durante su carrea ha cumplido su sueño al tocar aquella “Rapsodia húngara No. 2” en grandes teatros de países como Hungría e Italia, reconoce que está nervioso por presentarse en el recinto de la capital mexicana ante una audiencia grande.

“Estoy muy emocionado de regresar a México, pero también me tiene nervioso porque este lugar tiene 10 mil asientos y eso no es fácil, normalmente, cuando doy conciertos, siempre hay tres o cuatro mil personas pero este es un lugar muy grande e importante”.

El concierto que comenzará a las 20:30 horas contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Minería, y Lang Lang desea que para los asistentes, especialmente el público infantil, sea una experiencia inolvidable.

“Espero que este proyecto sea un instrumento de aprendizaje para los niños y que disfruten de su vida con la música en ella”.