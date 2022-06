El primer vistazo de Ryan Gosling como Ken para la película de Barbie

Después que se confirmara que Margot Robbie interpretaría a Barbie en la película de la muñeca más famosa, el mundo entero conmocionó. Como si esta noticia fuera poco, luego nos enteramos que Ryan Gosling interpretaría a Ken, ¿te imaginas una pareja todavía más perfecta? Hoy, la producción publicó la primera imagen del actor encarnado al muñeco maniquí más guapo.

Esta es una de las producciones cinematográficas más esperadas para el 2023, pues no sólo es una historia que no había sido llevada a la gran pantalla, por lo menos no en un live-action, sino por la cantidad de estrellaras que formarán parte del reparto, donde se destacan America Ferrera (“Ugly Betty”), Kate McKinnon (“Saturday Night Live”) y Simu Liu (“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”).

Lee también: Eugenio Derbez exhibe ahuehuete "seco" de Paseo de la Reforma; cibernautas lo critican

La producción de Barbie, la película que muchos quieren ver sin saber realmente de qué irá, publicó este miércoles 15 de junio una nueva postal sobre el filme. En este caso se trata de una imagen de Ryan Gosling encarnando a Ken, el recordado amante de la popular muñeca.

En la imagen, replicada por medios como Variety, aparece Gosling con una camisa de mezclilla sin mangas y con los botones abiertos, dejando ver sus abdominales. También lleva unos vaqueros de mezclilla donde se deja ver sus calzoncillos marca “Ken”, emulando la tipografía de la conocida marca Calvin Klein.

Previamente, en abril, tuvimos el primer vistazo a la película. En esa oportunidad Margot Robbie, la actriz australiana que es sinónimo de Harley Quinn en los últimos años, dio su primera aparición como la protagonista del filme, el cual está pactado para estrenarse en Estados Unidos el 21 de julio del 2023.

La fecha de lanzamiento se anunció durante la presentación de Warner Bros en la CinemaCon de Las Vegas, y tendrá a Greta Gerwig en la silla de directora.

La cineasta coescribió el guión con su pareja Noah Baumbach y la primera imagen que se tuvo de la producción presenta a Robbie en el convertible rosa inseparable de Barbie, mostrando una coqueta sonrisa y una diadema de lunares detrás del volante.

En el 2021, Robbie dijo que asumir el rol de Barbie “viene con mucho equipaje … y muchas conexiones nostálgicas. Pero con eso vienen muchas formas emocionantes de atacarlo. La gente generalmente escucha Barbie y piensa: ‘Sé cómo va a ser esa película’, y luego escuchan que Greta Gerwig la está escribiendo y dirigiendo, y dicen: ‘Oh, bueno, tal vez no.’”

Para hacer Barbie, Gerwig cuenta en el elenco con Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu y el infaltable Will Ferrell.

El espacio para la imaginación existe: después de Barbie, vendrán más proyectos inscritos en esta misma línea, como Hot Wheels, Masters of the Universe, Polly Pocket, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots y las muñecas Chatty Cathy y Betsy Wetsy.

(Con información de LA NACIÓN)

Lee también: Altair Jarabo se viste de "La sirenita" y luce espectaculares curvas

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc