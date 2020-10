El panorama para el cine es agridulce en estos momentos, señala el productor Billy Rovzar.

Para el cineasta lo positivo está en que la gente al estar en casa ha consumido más contenidos.

"Por otro lado está el tema que nos tiene a todos muy nerviosos y vale la pena también resaltar que es el de los fideicomisos desapareciendo y las cosas que están saliendo en el gobierno y que al final del día sería muy triste que sucediera", dice en entrevista.

Rovzar junto a su hermano Fernando son fundadores de la casa productora Lemon Studios responsable de títulos como "Monarca".

El productor tiene esperanza de que al final no desaparezca el apoyo al cine nacional.

"Ahorita hay una especie de promesa de que tal vez no desaparezcan todos. Nos sentamos en un Zoom con Mario Delgado, la gente del gobierno, Iñárritu, Del Toro, los grandes representantes mundiales del cine y se habló de que no solamente no iba a desaparecer sino que se iba a duplicar entonces a ver qué pasa".

"Yo confío en nuestra gente, en México, en nuestros líderes, al final del día alguien va a levantar la mano, no sé quién pero alguien adentro de ahí cuando se esté realmente decidiendo si desconectar el cuerpo de fideicomisos, si algo pasa ahí mágico, yo creo en eso".

Actualmente de la mano de StoryPlace acaban de lanzar la convocatoria de historias de terror con la que aprovechando que es el mes donde este tema se consume mucho y que hay una demanda muy alta de contenidos quieren darle voces a gente creadora.

