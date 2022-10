El padre de Paloma Cuevas, supuesta novia de Luis Miguel, habló sobre “El Sol”

Hace tiempo se rumorea que Luis Miguel (52) estaría formando un nuevo vínculo con Paloma Cuevas (50). Ellos ya tenían una relación de amigos, ya que la diseñadora es la madrina de Michelle Salas (33), la primera hija del cantante ganador de seis Grammy y seis Grammy Latinos.

Ellos no han confirmado el romance y menos los rumores de boda, pero el flamante suegro, Victoriano Valencia (89), declaró que no le molestaría que "El Sol de México" se casara con su hija. “Son nada más que amigos de la infancia. Él es una gran persona, un caballero y un grandioso artista y no me disgustaría, pero quien tiene que decidirlo es ella”, arremetió.

Leer más: Aseguran que Luis Miguel le dio el anillo de compromiso a Paloma Cuevas

"Luismi" se divorció hace 13 años de Aracely Arámbula (47) y Paloma lo hizo hace un año de Enrique Ponce (51), por lo que ambos están libres para asomarse por el altar una vez más. En una entrevista reciente, pudimos escuchar al padre de la diseñadora agregar: “Sé que son muy amigos, pero nada más. Ella lleva varios años separada y tiene derecho a ser feliz". De esta manera el ex torero hizo referencia al divorcio que se vivió hace tan poco.



Victoriano Valencia y Paloma Cuevas. Fuente: Instragram @palomacuevasofficial

Victoriano considera a Luis Miguel como un buen partido para su hija. “Él siempre ha dicho que Paloma es el amor de su vida y yo le daría el aprobado porque es un señor, pero eso es ella quien lo tiene que decidir” dijo. De este modo ha dejado en claro que le da a su hija la libertad de hacer y deshacer sus parejas, pero siempre con su opinión de por medio.

Leer más: El mensaje que confirmaría romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas

Luego hizo referencia a la carrera del cantante, con quien comparte pasión por la música, “Es un gran muchacho, una gran persona, un caballero… Es un grandioso artista, ahí está la prueba de miles de canciones’’. Claramente estaría feliz de que los novios se concreten en matrimonio. Esperamos que la novia muestre el anillo en su mano pronto.