Han pasado 16 años desde que Pablo López se plantó en el escenario del reality show Operación Triunfo buscando una oportunidad para mostrar su talento; ahora es un popular cantante en España que ha colaborado con artistas como Antonio Orozco, Alejandro Sanz, Juanes, David Bisbal y Tiziano Ferro, pero el malagueño asegura que poco ha cambiado en él.

“La esencia es la misma, es increíble lo poco que puede llegar a cambiar uno en cuanto a la base como artista, al nervio, a lo apasionado e intenso que esta carrera pueda ser; vivo con la misma emoción de pisar un escenario, esto es algo que me sigue sorprendiendo cada día. Lo que sí es que he aprendido a disfrutar un poco más las cosas, de pensar más en mí mismo y saber quererme, son detalles que, más que la carrera, me ha dado la vida misma”, dice.

Por casualidades del destino, desde el 2015 es presencia constante en La Voz España, donde ahora es él quien brinda esa oportunidad que algún día le dieron y además comparte su experiencia adquirida a lo largo de los años, no sólo como intérprete, también como compositor y productor.

“Imaginen lo que es para mí llegar ahí y verme rodeado de gente que tiene 25 o 30 años de trayectoria, y sentirse uno con el derecho de poder hablar con la gente, pero en estos años he demostrado que tengo la experiencia o he vivido los suficiente, como para poder humildemente fijarle a alguien su camino; estar ahí en una de las sillas de los coach es una de las grandes coincidencias que me ha dado la vida”.

También, señala, le ha ayudado a que la gente de su propio país lo conociera, porque sabía de él por sus composiciones, pero sobre todo ha sido un proceso de aprendizaje, porque piensa que tanto sus compañeros coaches como los concursantes siempre le dan lecciones de vida y profesionales.

La popularidad adquirida en su país lo ha ayudado a atravesar el Atlántico y llegar a México, país que decidió incluir en su gira con su espectáculo El viaje. Se trata de un concierto íntimo donde cantará sus éxitos y dará una pequeña muestra de lo que será su nueva producción el 16 de octubre en el Lunario.

“Vuelvo a un sitio a donde me siento en casa, donde el capital humano es lo más grande que se puede mostrar ahí; volver es una suerte, un agradecimiento, unos nervios y una expectación tremenda”.

Esta es la tercera vez que Pablo López viene a México para presentar un espectáculo, pero desde hace ocho años ha visitado el país como invitado de otros artistas.

“La idea es tener a la gente más cerca, pero es cuando con más staff voy, porque me acompañan todos los músicos de mi banda. No sé si estarán algunos amigos de México, porque son como yo, que podemos decidir de última hora”.

