El objeto oculto en el final de “The Last of Us” que seguro no viste

El episodio final de “The Last Of Us” se estrenó el pasado domingo 12 de marzo, pero hasta el día de hoy miles de fanáticos siguen pensando teorías sobre lo que les ocurrirá a los personajes principales o lo que sucederá con el hongo a futuro.

Ashley Johnson, una de las actrices de “The Last Of Us” (quien interpretó a Anna, la madre de Ellie, el personaje de Bella Ramsey) reveló que en el final de la primera temporada de la serie se escondió un objeto.

La incorporación de Johnson en la serie fue una grata sorpresa para los fanáticos de la historia de “The Last Of Us”, ya que ella fue quien le dio voz al personaje de Ellie en los videojuegos.

¿Qué objeto escondió Johnson en el capítulo final de “The Last Of Us”?

En el episodio 9 de "The Last of Us" en HBO Max, finalmente se revela que la madre de Ellie es asesinada por Marlene luego de ser infectada y dar a luz a Ellie.



Foto: Ashley Johnson. Fuente: Instagram @ashleythejohnson

Dicha escena es muy significativa para la historia, ya que puede revelar por qué Ellie es inmune al hongo.

“Quería interpretarla de una manera similar a mi interpretación de Ellie porque siento que, al conocer a Bella Ramsey y pasar el rato con ella, tenemos muchos gestos iguales y somos similares en pequeñas cosas extrañas”, explicó Johnson.

Vi un poco de ella en la serie para tratar de igualar sus gestos”, continuó Johnson. Pero incluso Ashley reveló que al momento de grabar la escena llevaba con ella un amuleto.



Foto: Ashley Johnson. Fuente: Instagram @thelastofus

“En el videojuego, hay una carta que escribe Anna y que Ellie guarda en su mochila. Así que escribí esa carta y la guardé en mi bolsillo como una especie de recordatorio de dónde vino este personaje y toda su historia”, agregó la actriz de “The Last Of Us”. “La mayor parte fue como: ‘¿Sabes qué? Voy a traer mi versión de lo que hice con Ellie en el juego y también pequeños fragmentos de Bella’. Eso fue todo”, finalizó Ashley Johnson.