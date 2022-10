El noble gesto de Belinda tras su show en Guadalajara que es tendencia en redes

El pasado martes 11 de octubre, Belinda se reunió nuevamente con sus fans en Guadalajara. La cita fue en el Auditorio Benito Juárez y la intérprete de “La niña de la escuela” tuvo una convocatoria de más de 14 mil personas en su concierto. Oraciones de rezo en modo de burlas a su vida sentimental, llantos de emoción, coreografías y looks sensuales, fueron los condimentos perfectos de una noche inolvidable para la cantante y sus seguidores.

Luego de varios meses viviendo en España, dedicada completamente al rodaje de la serie de Netflix, “Bienvenidos a Edén”, Belinda volvió al país recargada de energías para brindarle su voz a los fans que siguen su carrera desde pequeña. La madrileña radicada en México ha acaparado las redes con un hecho que dio qué hablar.

Belinda: “la Patrona de los enculados”

En referencia a sus experiencias amorosas con Lupillo Rivera, Christian Nodal y Criss Angel, durante el concierto de “Beli” en Guadalajara, se rezó una oración que ha sido tendencia desde entonces entre los fans de la artista: “Patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado”, comenzó la súplica a modo de rezo religioso que se entonó durante el show.



“Te pido me hagas el milagro pa’ que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado, amen”, finalizó la oración y todo el público presente explotó en aplausos y ovación. Lo cierto es que luego de aquel momento, la actriz no hizo referencia a sus ex ni relaciones amorosas. Pero sí tuvo un gesto que conmovió aún más a sus fans y por eso la han hecho tendencia.



El gesto de Belinda con sus fans a la salida del Auditorio Benito Juárez pic.twitter.com/42EdpfyJUl — ShowMundial (@ShowmundialShow) October 13, 2022

Luego de su gran presentación de regreso a los escenarios del país, Belinda hizo caso omiso de los guardias de seguridad que le hicieron un cinturón de protección cuando salía del Auditorio y se acercó a dar autógrafos y saludos a sus seguidores presentes en esa zona del recinto. Es así que el video ha llegado a las redes sociales, donde sus fans han reconocido el gran gesto cariñoso de la artista que triunfó desde pequeña en “Amigos x Siempre” y jamás se olvida de su público que la apoya.