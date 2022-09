El mundo de la música despide a Marciano Cantero y Lucero Mijares brilla en el Auditorio Nacional, entre lo más leído de la semana

La muerte de Marciano Cantero tomó por sorpresa a todos los fans de la agrupación Enanitos Verdes el pasado jueves, cuando la banda y la familia dieron a conocer esta triste noticia. El bajista fue internado de urgencia en un hospital de Mendoza a finales de agosto, debido a un fuerte dolor abdominal, el diagnosticó fue una enfermedad renal y se sometió a una intervención quirúrgica en la que le fue extirpado el bazo y uno de los riñones, pero su condición de salud se agravó el miércoles, de acuerdo con medios locales.

“La verdad es que la situación era crítica. Quiero que lo recuerden no sólo como el compositor, el cantante, el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”, externó Javier Cantero, hijo de Marciano quien perdió la vida a los 62 años de edad.

Lee también: Muere Marciano Cantero, el vocalista de los Enanitos Verdes

Un lucero que brilla con luz propia

“Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a mi nena, a nuestra hermosa @luceromijaresoficial adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo lo disfruta, es la MÁS.”, escribió Lucero en su cuenta de Instagram, al compartir un video donde se puede ver a su hija divirtiéndose en el recinto el pasado miércoles.

Es que Lucero Mijares no sólo brilló por su talento, también por el nuevo look que traía y con el cual lucía menos adolescente, ya que portó un pantalón sastre negro y una blusa del mismo color con brillantes aplicaciones, además de un maquillaje juvenil, lo que le ganó muy buenas críticas por parte de sus fans y de sus papás.

Lee también: Lucero Mijares se roba el show de sus padres y luce espectacular: Lo mejor del concierto, dicen en redes

Detienen a Santa Fe Klan

Una vez más el rapero Santa Fe Klan fue detenido por alterar el orden, esta vez fue en Manzanillo por presuntamente detonar un arma de fuego mientras se encontraba en estado de ebriedad. El cantante estaba divirtiéndose con amigos cercanos y su novia, la influencer Maya Nazor, en un centro nocturno ubicado en bulevar Miguel de la Madrid Hurtado. De acuerdo con algunas versiones, su captura se dio afuera del lugar luego de que éste "disparara" en cuatro ocasiones. Al ver que su novio se iba detenido, Nazor pidió ayuda a sus seguidores.

A las pocas horas fue el propio Ángel Jair Quezada, nombre real del raperos, quien aclaró en una historia de Instagram que sólo se trató de la grabación de un video: "¡Qué buena grabación la de ayer! jajaja, No hablen si no saben. Estamos más que bien raza, no se preocupen", escribió Santa Fe Klan en el clip, aclarando la situación.

Lee también: Santa Fe Klan detenido en Manzanillo, ¿qué hizo el cantante?

El que se enoja pierde

Tremendo berrinche hizo el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa "Sale el Sol", cuando después de una nota sobre el pleito que Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori mantienen, acusó a sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado de que siempre lo estaban desacreditando, y cuando ellas trataron de calmarlo y hacerlo ver que estaba equivocado, remató diciendo que hablaría con la empresa para que lo sacaran del programa a él o a Joanna, con quien ya no podía trabajar porque tenía meses que no aportaba una exclusiva; comentario que alebrestó a Joanna, pues cuestionó si eso era una amenaza.

Después de las críticas que esta acción que le acarreó, al periodista no le quedó otra que disculparse: "Si ayer me exalté con Joanna y Ana María discúlpenme por favor porque vamos a seguir trabajando, porque somos gente que tenemos muchos años en los medios; no en todos los trabajos tenemos que ser hermanos y llevarnos bien, pero sí tenemos que llevarnos con respeto y con profesionalismo".

Lee también: Gustavo Adolfo Infante pelea con sus compañeras en "Sale el Sol" y amaga con renunciar

El segundo aire de Brendan Fraser

El Festival de Cine de Venecia fue testigo de un momento muy emotivo, porque marcó el resurgimiento de una de las grandes estrellas de Hollywood, Brendan Fraser. El actor se encontraba en dicho festival para presentar su reciente film "The Whale", un trabajo que le ha traído tan sólo buenas críticas y la posibilidad de una nominación al Oscar.

Al término de la función y entre aplausos Fraser se paró en medio de la sala para agradecer a todos, sin embargo, este gesto sólo ocasionó que las palmas y los gritos incrementaran, algo que conmovió a Fraser al punto de las lágrimas. En la historia, Fraser da vida a Charlie, un hombre gay de 270 kilos que lucha desesperadamente por salir de la depresión que le causa la muerte de su pareja, mientras intenta recuperar la relación que tenía con su hija, interpretada por Sadie Sink.

Lee también: Brendan Fraser rompe en llanto tras ser ovacionado en Venecia

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.