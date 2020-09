"El mundo de Beakman", 28 años de ciencia divertida

Un excéntrico científico y su rata de laboratorio cambiaron la percepción de la ciencia entre los niños, cuando hace 28 años hicieron su aparición en la televisión norteamericana, haciendo divertidos experimentos o dando explicaciones muy sencillas a las dudas de su auditorio; así con tan sólo 91 capítulos "El mundo de Beakman" se volvió un referente de la infancia de muchos, aún en la actualidad.

El nacimiento de este clásico de la televisión se gestó gracias a la creación de la llamada Acta de Televisión para Niños (Children’s Television Act) como norma federal en 1990, es decir, las estaciones de televisión comerciales estaban obligadas a incluir en su programación, programas que cubrieran la necesidad de información y educación de la población infantil, aunque pocas respetaron esta norma.

​​​​​​​

En ese tiempo Jok Church, un joven exempleado de la productora Lucas Film y que ahora trabajaba dentro de una editorial, creaba una tira cómica titulada "Tú puedes con Beakman y Jax", como una forma de mantener activa su creatividad e inspirada en las preguntas que los niños hacían llegar al estudio del creador de "La Guerra de las Galaxias" respecto al mundo y al universo; la cual distribuía de manera gratuita a diversos periódicos locales.

Gracias a su lenguaje y método sencillo de explicar las cosas, la tira caricatura tuvo éxito, tanto así que recibió el apoyo del Sindicato de Prensa Universal, para distribuirla en periódicos de Estados Unidos y algunos en el extranjero, de esta manera alcanzó un tiraje de 50 millones a la semana y con una traducción a 6 idiomas, así lo explicó el propio Church a la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2014.

Es en 1992 cuando se da su transición a la televisión como una forma de cumplir con el Acta de Televisión para Niños. Con un presupuesto reducido, aportado por un diario de Texas, el Sindicato de Prensa Universal y la CBS, ser realizó en tan sólo dos días el piloto de "El mundo de Beakman", con la participación del titiritero Paul Zaloom en papel del científico, Alanna Ubach como la ayudante Josie y otro experto titiritero Mark Ritts como la rata de laboratorio Lester; en el piloto este personaje fue representado por un títere, pero después se decidió que el propio Ritts le diera vida usando un bonachón disfraz de rata.

El 28 de septiembre de 1992 se dio la primera transmisión de "El mundo de Beakmanç2, a través del canal The Learning Channel, seis meses después lo compró CBS.

Fueron cuatro temporadas, con un total de 91 capítulos, lo que se logró hacer con "El mundo de Beakman", en un periodo de 1992 a 1998, tiempo el que la ayudante de Beakman cambió dos veces, inicialmente fue Josie (Alanna Ubach); después fue Liza (Eliza Schneider, de 1993 a 1995); y finalmente fue Phoebe (Senta Moses, de 1996 a 1997).

De manera abrupta y sin dar explicación alguna, pese a la popularidad de este programa, la CBS lo canceló.

Durante los seis años que estuvo al aire, "El mundo de Beakman" tuvo alcance en países como Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia, Panamá, Puerto Rico, España, Perú y México, donde se transmitió de 1994 a 2002 por Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional, después volvió en la barra infantil Once Niños en 2012, 12 meses después salió del aire, pero en 2014 volvió a la programación de este canal.

En Estados Unidos en 2006 se retomó este programa, retransmitiendo sus cuatro temporadas en 200 estaciones alrededor del todo el país, alcanzando una compenetración del 97% de los hogares norteamericanos.

En México se vivió un fenómeno muy particular, cuando el actor Paul Zaloom fue invitado a dos eventos científicos y culturales en dos da las máximas casas de estudio en México, en 2014 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 2016 en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Zaloom o mejor dicho Beakman, fue invitado al 75 aniversario del Instituto de Física de la UNAM, con una presentación para un grupo reducido de personas, alrededor de 400, pero fue tal el éxito y la demanda de los pases al evento, que de las instalaciones del instituto pasaron a la explanada de Universum y con 4 mil asistentes, que recibieron a este peculiar personaje como si fuera una estrella de rock. A esta primera presentación le siguieron dos más, sumando en total 15 mil asistentes.

En el IPN fue el invitado de honor en la XXXV Feria Internacional del Libro 2016, donde en la explanada Lázaro Cárdenas del plantel Zacatenco, convocó a 10 mil personas, entre estudiantes, trabajadores y padres de familia, que igual que en la UNAM, se emocionaron con la presencia del actor en ese evento.

Repitió la dosis el año pasado en la XXXVIII Feria Internacional del Libro y en mayo de este año les mandó una felicitación a los estudiantes, por el día del politécnico. En los eventos de ambas universidades se ha hecho acompañar por Juan Alfonso Carralero, la voz oficial de Beakman en Latinoamérica, quien se hizo cargo cela traducción simultánea.

En 2018 también ingresó al mundo de los videobloggers, al integrarse a Youtube con una miniserie en el canal de Hearthstone Latam, donde además de resolver preguntas de los seguidores también daba tips y trucos para tener una mejor jugada en este juego de video.

El hombre detrás de Beakman

Sin la bata verde, el pelo alborotado y una próspera imaginación como la que tiene el personaje de Beakman, se encuentra un talentoso y contestatario artista del escenario llamado Paul Zaloom, quien se ha destacado como titiritero, cineasta y artista del performance.

Cuando tenía 19 años y aún en la universidad, se unió a la compañía Bread and Puppet Theatre, con la cual ha trabajado desde 1972 hasta la fecha, van ya tres generaciones de Zaloom como miembros de esa compañía.



Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Su primera obra en solitario fue "El mundo del plástico" (1978), la cual realizó con objetos encontrados en la basura, lo que lo convirtió en uno de los pioneros del género llamado teatro de objetos, dentro del mundo de los títeres. Ya sea con títeres de varilla, marionetas, sombras, proyecciones, Bunraku, de mano, entre otros, Zaloom ha realizado sus espectáculos.

Se ha presentado en numerosos festivales internacionales el Festival Fringe de Edimburgo, Escocia; Les Semaines de la Marionette, París; y el Congreso Mundial de UNIMA.

Zaloom ha escrito, diseñado y realizado 14 espectáculos en solitario, entre ellos Fruit of Zaloom, Zaloominations, Sick But True, Velvetville, The Mother of All Enemies y White Like Me: A Honky Dory Puppet Show.

Como Beakman tiene tres shows: Beakman In Person!, Beakman Live! y Beakman on the Brain. También ha producido dos filmes: Dante's Inferno y In Smog and Thunder: the Great War of the Californias.

Es un apasionado activista en contra de la guerra, el terrorismo y la discriminación sexual y racial.

rad