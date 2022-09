El motivo por el que Sienna Miller rompió en llanto cuando filmó esta escena con Ben Affleck

Muchos críticos de cine aseguran que Ben Affleck es uno de los actores más talentosos de su generación, pero también confirman que es uno de los actores más conflictivos, y esto se debe a que el protagonista de “Perdida” posee una personalidad muy fuerte.

El hecho de que Ben Affleck sea considerada como una persona de carácter y personalidad fuerte se debe a una serie de denuncias que la pareja de Jennifer López ha recibido en los últimos años. Por ejemplo, la actriz Sienna Miller salió llorando del rodaje de una escena que realizó junto a Affleck.

Esta situación se vivió en el rodaje de la película “Live By Night”, la cual se estrenó en el 2006. Dicha cinta estuvo dirigida, producida, escrita y protagonizada por Ben Affleck. Además de Sienna Miller, en el elenco también estaban Elle Fanning, Brendan Gleeson, Zoe Saldaña y Chris Messina.

¿Por qué Sienna Miller salió llorando del rodaje de “Live By Night”?

Sienna Miller compartía muchas escenas íntimas con Ben Affleck, quien interpretaba a Joe Coughlin, un mafioso. “Ben Affleck es como mi hermano. Nunca me he reído tanto en toda mi vida. No podíamos sentirnos menos atraídos el uno por el otro, lo cual no suena tan genial cuando se supone que debes interpretar a unos amantes. Teníamos cero química”, aseguró Sienna Miller.

Esta situación provocó en Sienna Miller frustración, y por esa razón la actriz salió llorando después de rodar varias escenas. Además, como si todo esto fuera poco, Ben Affleck y Sienna Miller tuvieron que pasar 9 horas filmando una escena romántica y esto angustió a la actriz, y otra vez se vio envuelta en un mar de lágrimas.

¿De qué trata “Live By Night”?

La película protagonizada por Ben Affleck y Sienna Miller sigue la historia de Joe Coughlin, un gángster que se dedica al contrabando de alcohol durante la ley seca de los Estados Unidos en la década de los años 20. Sin embargo, la ambición de Joe lo lleva a robar el dinero y a la amante de un jefe de la mafia, desatando una guerra que ni él mismo puede parar.