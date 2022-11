El motivo por el que Natalie Portman se arrepiente de haber filmado “Los Fantasmas de Goya”

Natalie Portman es una de las actrices más exitosas de Hollywood y así lo confirman sus ocho ‘importantes premios, entre los que se destacan: un Óscar, dos Globo de Oro, un BAFTA y un SAG. Pero si bien entre sus trabajos cuenta con el éxito que le valió varios de esos reconocimientos, “El Cisne Negro”, también tiene en su haber de actuaciones uno del cual se arrepiente.

“Los fantasmas de Goya”

Esta película fue estrenada en 2006 y fue dirigida por Miloš Forman. Fue una producción hispano-estadounidense, que contó con la coproducción de “The Saul Zaentz Co.” y “Xuxa Producciones S.L.”. En el film, Javier Bardem encarnó a Lorenzo Casamares y Natalie Portman a Inés Bilbatúa/Alicia.



Natalie Portman es una de las actrices más exitosas y premiadas de Hollywood. Fuente: Instagram @todo_el_cine

Mientras que el escenario de contexto de "Los fantasmas de Goya" es auténtico, la historia desarrollada por los personajes es ficticia. La cinta es uno de los trabajos de la actriz de 41 años que pertenece a las actuaciones de las cuales no quiere acordarse y por el contrario prefiere olvidar. La producción sigue las vivencias del pintor español Francisco Goya.

El contexto temporal de la película está localizado en la época de la Inquisición española y la pieza cinematográfica se desplaza por el origen de algunas obras brutales de Goya. En ellas se solían retratar torturas y se sitúan entre los años 1819 y 1823. Lo que se plasmaba en dichas pinturas eran los actos aberrantes de los soldados de Napoleón sobre los españoles en tiempos de la conquista.

Natalie Portman en “Los fantasmas de Goya”

Interpretado por Stellan Skarsgard, Goya se ve envuelto en un escándalo por su musa, interpretada por la actriz israelí, cuando ésta es acusada de hereje por el hermano de Lorenzo: un miembro de la Inquisición. Una de las escenas más crueles tiene al personaje de Portman recibiendo torturas, con sus manos atadas y su cuerpo suspendido en el aire por medio de una cuerda.

La escena se torna más perturbadora cuando Inés debe quitarse la ropa. Al momento de estrenarse la película en aquel año, la actriz aclaró en entrevistas acerca de su trabajo, que utilizaron una doble para filmar esa parte y negó que fuera ella quien la filmó: "No soy yo y espero que no terminen en algún sitio diciendo que soy yo porque me voy a enojar bastante". Cuando le preguntaron acerca de si tenía alguna sensación incómoda luego de participar en la cinta o si se arrepentía, aclaró que le molestó en donde terminaron publicadas esas escenas: "No está bueno cuando creas algo como parte de una historia y luego termina en un sitio para adultos. Era una escena dramática que formaba parte de la historia. Me enoja que se use para otras cosas".