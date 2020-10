El mexicano ingeniero mecatrónico de "La Voz Alemania"

Hace tres años que comenzó su amor por Alemania. Emmanuel Sandoval se fue de intercambio a este país para estudiar ingeniería mecatrónica y acabando la escuela encontró trabajo dentro de su profesión, hizo maletas y comenzó una nueva vida allá, dejando su natal Piedras Negras Coahuila. Este domingo, apareció en la televisión nacional de Alemania cantando en español dentro de la edición "La Voz Alemania", lo que lo ha convertido en el primer mexicano en participar y quedar en este formato.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el joven, apasionado de la música además de la mecatrónica, contó su experiencia dentro de este programa.

“Decidí entrar The Voice acá en Alemania, este domingo fue mi audición a ciegas y estoy un paso adelante porque se voltearon tres jueces, ya pasé a la siguiente ronda. Fíjate que en México nunca me animé a participar en algún programa, acá en Alemania lo intenté hace tres años, cuando hice mi semestre de intercambios y fue porque me inscribieron, no porque yo hubiera querido inscribirme en realidad, pero en aquella ocasión no pasé los primeros filtros. Ahora llegué hasta la instancia de poder estar frente a las cuatro sillas, poder cantar en mi idioma y lograr que se voltearan tres de los jueces”.

Los coaches de esta edición de "The Voice of Germany" son Samu & Rea; Mark; Stefanny & Yvonne y Nico. Emmanuel se paró en el escenario e interpretó una versión en español del tema “Chasing Cars”, de Snow Patrol.



El primero en voltear su silla fue Mark, mientras que los segundos fueron Nico y Samu & Rea. Cuando compartió un poco acerca de su vida, no pudo evitar presumir que venía de México, específicamente de la tierra en la que nacieron los nachos, algo que, a un día del programa, recuerda con mucha risa.

Para sorpresa del público, todos los artistas que voltearon su silla cantaron un poco en español, para sorpresa del público, demostrando que este idioma está muy presente, pero el más atrevido fue Nico, que pidió un piano para cantar “Despacito”.

Al final, Emmanuel decidió irse al Team Nico, y competir desde allí por un lugar en la competencia.

“Mientras estaba en el escenario tuve un blackout, cuando estaba cantando veía todo negro, según yo tenía los ojos cerrados, no recuerdo nada, tomó dos segundos para darme cuenta de lo que había pasado. El coach que me latía era Nico Santos y fue con el que decidí irme, me latía mucho porque he venido siguiéndolo, es uno de los artistas que están sonando más en Alemania y además es mitad español. Siento que eso nos da otra conexión”, señaló.

Además de la presencia y apoyo de sus compañeros de trabajo, Emmanuel contó con la presencia de sus papás, quienes gracias a la tecnología pudieron ver en tiempo real lo que pasaba con su hijo.



Foto: Cortesía

“Mi mamá y mi papá están muy contentos, soy hijo único, tuve la gran sorpresa de que me pudieron ver al momento en el que estaba haciendo mi audición a ciegas, los enlazaron vía Skype. Yo hablo con ellos todos los días pero me llené de lágrimas. Mis compañeros de trabajo me han apoyado mucho, incluso algunos de ellos me acompañaron en mi audición a ciegas, estaban en el público, tanto así me apoyan, estaban muy contentos por mí”.

El joven de 25 años que durante varios años se ha dedicado a componer y a compartir música en sus redes sociales dijo que quiere ir paso a paso en este programa, poco a poco, y combinar sus dos pasiones: la música y la mecatrónica, en ese país que tanto le ha dado y que hoy puede llamar su segundo hogar.

Aseguró que irá subiendo sus avances en sus redes sociales (@esandoval.official en Instagram) y que espera, por supuesto, llegar a la final.

