El método de Catherine Zeta-Jones para no ser reconocida por las calles de Londres

Películas como “Chicago”, “Rock of Ages” o “La terminal” han sido protagonizadas por la talentosa actriz británica Catherine Zeta-Jones.

La pareja de Michael Douglas es una de las actrices más conocidas a nivel mundial, y si bien Zeta-Jones adora estar en contacto con sus fanáticos, a veces quiere pasar desapercibida y ser una persona normal y corriente.

En estas situaciones, Catherine Zeta-Jones tiene algunos métodos para no ser reconocida en Londres, ciudad donde se realizaron recientemente los premios BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas).

Catherine Zeta-Jones pudo pasear por el metro de Londres gracias a un atuendo súper casual: un gorro estilo “Peaky Blinders”, lentes de sol, pañuelos y un saco overzise. De esta forma la actriz pasó casi inadvertida ante los usuarios del metro de Londres.

Zeta-Jones incluso se animó a subir un video y algunas fotos a su cuenta de Instagram mientras disfrutaba del paseo en el metro y mientras no podía creer que no había nadie en el vagón del metro para pedirle fotos. Prácticamente la actriz viajaba sola en aquella ocasión, y sin dudas le sirvió para poder disfrutar del viaje y sentirse una “persona normal”.

“¡DIOS MÍO! ¡Imagina estar en el metro y sentada frente a ti está Catherine Zeta Jones! Probablemente me olvidaría de respirar y me quedaría totalmente sin palabras por lo conmocionado que estaría”, escribió una usuaria de Instagram al ver el video de la actriz.



Foto: Catherine Zeta-Jones. Fuente: Instagram @catherinezetajones

“Me encanta, no todos los días tienes uno para ti en el metro”. “¡Dios mío! Como me hubiera gustado estar en el carruaje contigo… de una galesa a otra”, “¡Se sube al metro, ve a alguien que parece que CZT miraría fijamente durante todo el viaje y todavía pensaría que no podría ser ella! Llega a casa, abre Instagram y se da cuenta de que acabas de sentarte frente a tu enamorado de la infancia. Este sería yo al 100%”, fueron otros de los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram Zeta-Jones.