El lado oscuro de RBD: 4 actores que sufrieron adicciones, enfermedades y maltratos en el set de grabación

Mientras se grabó “Rebelde” varios integrantes de su elenco pasaron por situaciones complejas. Todos eran muy jóvenes y la falta de madurez provocó en muchos casos que cayeran en tentaciones. También hubo otros que atravesaron enfermedades y hasta maltratos en el set de filmación. Repasemos.

Christian Chávez fue uno de los RBD a los que obligaron a salir del clóset. Incluso hace un tiempo explicó que toda la situación le generó trastornos de ansiedad mientras grababan la serie juvenil. “Mi sexualidad me generaba mucha ansiedad... porque... ahí todavía no había salido el pedo de la noticia... no había salido (del clóset)”, sostuvo.

Incluso, el protagonista de “Rebelde” terminó cayendo en las adicciones. “De pronto ya la marihuana no era suficiente y entonces era mezclarlo con alcohol (...), empiezas a ir a fiestas y te empiezan a ofrecer cocaína, tacha... ponle el nombre que quieras”, agregó.

Anahí fue otra “Rebelde” de las que no la pasó para nada bien. La presión de los productores para verse delgada le trajo duras consecuencias en su vida. La anorexia fue uno de los trastornos alimenticios que se apoderó de ella por aquellos tiempos.

Michelle Renaud también apuntó contra “Rebelde”. Ella explicó que recibió malos tratos. “Entré de extra y dije, ¿qué es esto? No quiero, es la cosa más horrible ahí. La verdad siempre lo he dicho, no era muy bonito que digamos, nos trataban muy mal”, informó la actriz.

Dulce María confesó que los pagos para los RBD no eran suficientes. “No solo yo, todos, nos bailaron bien bonito. Hubo una vez que nos juntamos en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar, nos dimos cuenta de que todos ganábamos diferente, entonces fue algo súper fuerte, porque ganábamos súper poquito”, reveló.

“Fue algo muy fuerte. Más allá de creerme mucho, fue un boom en mi carrera, en un momento de vida en el que te conocía todo el mundo, pero emocionalmente era mucha soledad”, añadió Dulce María sobre lo que les tocó vivir en la época de esplendor de “Rebelde”.