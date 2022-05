El juicio de Johnny Depp y Amber Heard: las frases más polémicas

Las cosas estuvieron así: en 2018, Amber Heard, exesposa de Johnny Depp, escribe un artículo de opinión para The Washington Post, en el que habla de violencia doméstica. Todos los reflectores apuntan hacia el histrión, al que jamás se le menciona. Y él, entonces, pone una demanda contra ella.

Fue el inicio de un pleito legal que hoy llega a su fin. Ambos se acusan de haber sido violentados durante la relación que tuvieron entre 2015-2016. ¿Qué pasará? Nadie sabe.

Pero vale la pena recordar algunas frases pronunciadas por los dos, durante su comparecencia.

Lo dicho por Heard

1- "Él era el amor de mi vida, pero también otra cosa; esa otra cosa era horrible".

Amber asegura haber sido golpeada, empujada y violentada psicológicamente por Depp, a quien conoció en 2009 y con el que inició una relación romántica dos años después. Dice que en una ocasión ella le preguntó sobre un tatuaje, él le respondió algo y ella rió, para luego sólo recibir una bofetada.

2. "No sabía si la botella que estaba dentro de mi, estaba rota".

Una frase para demostrar los abusos sexuales que le hizo Depp.

3. "Se desmayaba, se enfermaba, perdía el control".

Amber aseguró, con fotos mostradas en el juicio, el estado de inconsciencia al que supuestamente llegaba el actor drogado y alcoholizado. Afirmó que la gente era quien lo recogía, limpiaba y arreglaba. Y él, nunca se acordaba de lo sucedido.

4. "Sabía que tenía que dejarlo".

Los constantes ataques, peleas y amenazas hicieron pensar varias veces a la actriz en cortar la relación. Y eso era lo que más le dolía, dijo, porque no quería separarlo de su vida.

Lee también: Entre lágrimas, Amber Heard asegura que recibe amenazas de muerte

Lo dicho por Depp

1. "Arrojó la botella y se hizo pedazos, luego miré y me di cuenta que la punta de mi dedo había sido cortada".

De esa manera el actor explicó por qué, desde 2015, luce incompleto su dedo índice derecho. Una pelea detonó la cortada que desembocó en un hueso destrozado y dos operaciones, cosa confirmada por médicos.

2 "La única persona de la que he abusado es de mi mismo. Nunca he golpeado a una mujer en mi vida".

Varias grabaciones de peleas en la pareja fueron escuchadas en la corte. En su momento Laurel Anderson, terapeuta de ambos, dijo que los abusos fueron de las dos partes. No era raro que los dos estuvieran golpeados en algunos momentos.

3. "Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy víctima de violencia doméstica".

En una de esas grabaciones se oye a Amber exigiendo a Johnny diga que es violentado a pesar de ser hombre. En el juicio, para que quedara claro, se le cuestionó al histrión su respuesta de esa ocasión.

Lee también: ¿Qué contestó Camille cuando le preguntaron sobre su romance con Johnny Depp?

4. "Un día eres Cenicienta en unos segundos, Quasimodo".

De esa manera el actor resumió lo experimentado tras el artículo publicado por Amber, que lo afectó laboralmente aunque nunca se le haya mencionado en el texto. Su presencia en "Animales fantásticos" fue cancelada y su presencia en la próxima entrega de "Piratas del Caribe", en duda.

El juicio de seis semanas contó con la asistencia diaria de fanáticos de Depp, algunos de los cuales hicieron fila durante horas en la noche para asegurarse uno de los limitados lugares para el público.

La jueza Penney Azcarate amenazó con expulsar a los espectadores durante el emotivo testimonio de Heard este jueves.

"Si vuelvo a escuchar un sonido, despejaré la galería y continuaremos este testimonio sin nadie en la sala", advirtió. "¿Comprendido?".

rad