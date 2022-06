El jugoso contrato con el que Johnny Depp volvería a “Piratas del Caribe”

Luego de ser eliminado del elenco de “Piratas del Caribe”, en 2018, parece ser que ahora es Disney quien quiere de regreso a Johnny Depp para encarnar al capitán Jack Sparrow, pero para conseguir que el actor regrese a la franquicia, fuentes internacionales aseguran que la casa productora podría ofrecerle hasta más de 300 millones de dólares y asegurar su retorno a la cinta, ¿aceptará?

Ahora que Johnny Depp ganó la demanda que interpuso contra Amber Heard, su exesposa, por difamación parece que no hay ningún impedimento que frene a Disney para buscar el regreso del actor de 58 años, interpretando a uno de los piratas más temidos del Caribe. Pero, ¿esta cantidad será suficiente para que acepte la invitación? Recordemos que, durante el juicio, Depp aseguró que no volvería a trabajar con la productora de cine, que expresó que lo vería como el culpable hasta que no demostrara su inocencia.

Piloteando al Perla Negra por más de 15 años, el regreso de Depp pareciera inminente, pues “Piratas del Caribe” y Johnny están hechos uno para el otro. “Poptopic” informó que, pese a las declaraciones recientes donde aseguró que ya no colaboraría con Disney, el actor se encuentra en conversaciones, luego que ganara el caso en contra de Amber Heard, para que vuelva a debutar en la franquicia con un acuerdo de 301 millos de dólares.

De las dos partes, la fuente indicó que es Disney el más interesado en limar asperezas con el actor, pues es uno de los más cotizados dentro de la industria y desde que se probó su inocencia, el público ha demostrado una abierta aceptación en favor del interprete, por lo que sumarlo al elenco resultaría muy prometedor a la hora de recabar una buena cantidad de dinero en la taquilla.



Aunque una fuente asegura que no, que la productora se acercó al actor antes que la resolución lo favoreciera: “Se comunicaron con el actor antes de su juicio por difamación contra Amber Heard y le preguntaron si estaría interesado en regresar para otra película de piratas o dos”, aseguró “Poptopic”.

El regreso de Depp a las aventuras del capitán Jack Sparrow constaría de dos proyectos: la próxima película de “Piratas del Caribe” y una serie donde se contará los primeros años de vida del pirata: "Lo que puedo decirles es que el estudio ya ha escrito un borrador para una película sobre Jack Sparrow, por lo que tienen muchas esperanzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje icónico", detalló la fuente.

Pero como si más de 300 millones de dólares fuera poco, Disney está tan interesado en hacer las paces con el actor que parece ser que sumarán otro monto, destinado a una organización benéfica que Depp elegirá para, de esta forma, demostrar la buena voluntad que hay detrás de la filmación.

