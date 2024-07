El JJ habla de cómo estuvo a punto de morir por su consumo de drogas

En contraste con la alegría que siempre emana en los escenarios, el comediante JJ dijo que ha vivido momentos muy difíciles en la vida, tanto por ser rechazado, tener carencias, los vicios al alcohol, drogas y juego, pero también por haber estado a punto de morir.

Fue en Ciudad Juárez cuando inició con su consumo de drogas, que también llegó a vender. Esta adicción estuvo a punto de provocar la pérdida de su vida, tal como lo señaló durante la entrevista que le hizo Yordi Rosado.

“Preferíamos estar drogados que acordarnos que teníamos que comer, la primera vez que la consumí (la droga) fue en Ciudad Juárez, nos la regalaban en un billete de un dólar, era de moda, te querías sentir mamón, ibas al baño, te drogabas, pero no pasaba nada”.

El ambiente de supuestos amigos y compañeros de trabajo jalaron a Juan José Mendoza, su nombre real, a recurrir al consumo de sustancias ilícitas.

“Se fue haciendo, no como necesidad, pero si no me drogo no soy parte del equipo. Nadie llegaba con comida, pero sí con bebida y droga, dormíamos todo el día pero a las 8:00 de la noche nos levantábamos para la pisteadera”.

Relató que un día estaba de fiesta y, al próximo día, tenía evento en Veracruz, pero él quería seguir festejando, por lo que compró un gramo de droga para consumir de camino a su evento, sin imaginarse lo que pasaría inesperadamente.

“Llego al hotel, me duermo boca arriba y siento que me dan un tubazo en la cabeza, me levanté y toda la cara deformada, me quiso dar un derrame cerebral, me asusté mucho”, contó.

Enseguida llamó a toda a personas de su confianza, incluso a su pareja, por fortuna, se recuperó:

“Me iba a morir de la pendejada que me había puesto. Abusé mucho de ese recurso llamado cocaína que vendía para poder alivianarme”.

En otra ocasión, confesó, tuvo que ser revivido dentro de un bar.

“Me metieron donde estaban las caguamas en la hielera y me revivieron, no lo cuento con orgullo, sino para un ejemplo para la raza, hay que tener cuidado con eso”.

Llegó a ver una luz divina, indicó, a quien le pidió con todas sus fuerzas tener una segunda oportunidad para vivir, pensó que ya era su momento de partir. “Vi a Dios, algo divino con todo mi corazón, pensé en mis hijos, pensé, no por favor, todavía no”.

Durante su vida se ha arrepentido de muchas situaciones, ahora ya dejó la droga, aunque reconoció que ha tenido recaídas, y expresó que también es aficionado al juego.

“Soy ludópata, he perdido mucho dinero, he hecho sufrir a mi familia, de todos mis vicios es el peor, he visto a personas matarse en el casino; soy el ejemplo de mis hijos para que no lo cometan”.

