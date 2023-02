Desde hace ya algún tiempo, Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, han recorrido varias ciudades de México y Estados Unidos con el espectáculo "Jaripeo sin fronteras", un show en el que además de cantar varios éxitos de la música regional mexicana, combina suertes charras y la monta de toros.

Este concepto llegará este próximo 4 de marzo a la Plaza de Toros de la CDMX: sin embargo, las cosas pintan nada bien para la dinastía Aguilar, ya que varios medios han reportado que la venta de boletos es muy baja.

El inmueble tiene la capacidad para albergar a poco más de 42 mil personas; pero, hasta el momento, el intérpre de "Por mujeres como tú" y sus hijos no han conseguido romper la taquilla y sólo han vendido el 15% de las entradas.

En la página de SuperBoletos, empresa encargada del boletaje para este evento, se puede observar que, a muy pocos días de que se lleve a cabo, los lugares que todavía están disponibles, rebasan por mucho a los que ya han sido comprados, lo que ha causado que muchos se pregunten si el espectáculo se llevará acabo, incluso, se ha asegurado que los ejecutivos del lugar estarían preocupados por la poca demanda.



Los lugares en azul son los que todavía están disponibles Foto: Captura de pantalla

Algunos usuarios de redes sociales estan convencidos que las polémicas en las que se ha visto envuelta la menor de los Aguilar tiene mucho que ver con que el público no esté comprando los accesos, y es que recordemos que fue duramente criticada al celebrar el triunfo de Argentina en la Copa Mundial de Qatar y presumir que tiene raíces sudamericanas: "No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa. Hoy, todos somos más celestes que el cielo", escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la presume los colores de la selección albiceleste.

