El increíble cambio físico de la niña del saco rojo de “La lista de Schindler”

Diez premios y varias nominaciones, son las que obtuvo “La lista de Schindler”, la película de Steven Spielberg, estrenada en 1993. La cinta de drama histórico es considerada una de las mejores de todos los tiempos y tiene entre sus reconocimientos tres Globos de Oro y siete Oscar.

Ya pasaron 30 años de aquel estreno que conmovió al mundo y que fue protagonizado por Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall y Jonathan Sagall, entre otros artistas. Pero uno de los personajes principales, aunque apareció por pocos minutos, fue Genia, la niña encarnada en Oliwia Dąbrowska.

La trama de la película aborda como protgonita a Oskar Schindler, un empresario que fue reconocido como un héroe entre los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Este hombre ayudó de corazón a la comunidad y con mucho compromiso les facilitó su escape de la crueldad de los alemanes nazi.



Una de las escenas más memorables e históricas en el mundo del cine y de las direcciones de Steven Spielberg, fue la de la niña con el saco rojo, que aparece caminando por las calles en el desalojo del gueto de Cracovia. Mientras todo se ve en blanco y negro, ella permanece inmaculada vistiendo la prenda de color.

Oliwia Dąbrowska fue la actriz de tan solo tres años que le dio vida a dicho personaje. Apareció dos minutos y luego descubrió que su final fue trágico. La artista ya tiene 33 años y no se dedica a las artes escénicas. Vio la película a los once años, con supervisión de sus padres, porque le habían recomendado no verla hasta que fuera adulta.

Si bien le chocó mucho verla y en algún punto fue traumatizante, ha desmentido que le haya causado daño. Por el contrario, la joven que trabaja como copywriter se siente orgullosa de haber sido parte de un filme tan galardonado y con un alto significado histórico. Durante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se mostró a favor de las víctimas ucranianas y ha sido voluntaria para colaborar con esta comunidad.