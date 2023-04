Débora Falabella se hizo archiconocida por protagonizar novelas brasileras y su entrañable personaje: Nina. A sus 42 años luce hermosa y fresca como cuando era apenas una jovencita. Todos recuerdan su rostro armonioso de cabello corto en la pantalla chica enamorando a los televidentes con sus exquisitas interpretaciones.

El cambio de look de Nina de Avenida Brasil (Fuente Instagram @deborafalabellaoficial)

En los últimos días la estrella de Avenida Brasil publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto en la que luce un renovado look. “Ensayo fresco, lápiz labial rojo e inyecciones de autoestima”, escribió en el pie de la fotografía. Y agregó parte del texto del posteo original: “Nueva editorial que sale del horno pronto”. De esta forma dio a entender que se trata de una producción fotográfica para una revista.

El posteo consiguió miles de me gusta y comentarios positivos de sus seguidores que no dudaron en halagar a la actriz para la cual parece que no pasan los años. “Perfecta”, “Siempre hermosa”, “La más linda” y cientos de emojis de corazones y caritas enamoradas con su ídola de las telenovelas.

El éxito de Avenida Brasil

Ya han pasado 9 años desde que se estrenó “Avenida Brasil”, pero a pesar del paso del tiempo Débora Falabella -la actriz que le puso el cuerpo a Nina- luce prácticamente igual. Sus rasgos juveniles permanecen intactos.

Los fanáticos de la telenovela siempre recuerdan en las redes sociales la impactante actuación en la que tuvo que encarnar a una joven que asume una nueva identidad para vengarse tras la muerte de su papá y haber sido abandonada en un basural por su madrastra Carminha.

Hasta hace muy poco, Débora Falabella salía en sus fotos con el cabello corto, muy similar a su look en Avenida Brasil. Pero en los últimos días se la vio con el cabello más largo y ondulado. Su esbelta figura permanece intacta y pareciera que para ella no pasan los años.

Débora Farabella también fue pareja por 7 años de Murilo Benício con quien compartió escena en “El Clon”.