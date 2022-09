Hablar de Alfredo Adame es, actualmente, sinónimo de pleitos y escándalos, pues ha sido una personalidad que ha brillado por su carácter temperamental en diferentes situaciones de la vida.

Este actor con “mecha corta” se ha caracterizado por protagonizar diferentes escenas de pelea, que han sido capturados por la pantalla de diferentes celulares, transmitiéndolos en redes sociales y medios de comunicación.

A continuación te presentamos un recuento de los numeritos que ha hecho Adame en distintas ocasiones.

Pues la más reciente es la que vivió este miércoles en el que fue golpeado afuera de su casa teniendo un desprendimiento de retina, por lo que acudió inmediatamente a la Fiscalía de la Ciudad de México para dar su declaración y hacer las respectivas denuncias a los agresores.

Antes de esta situación el también conductor ha tenido diversos pleitos no sólo entre famosos del medio artístico, sino también con personas del público, como cuando en febrero tuvo una pelea en la vía pública en el que terminó tirado en el piso.

En diversos videos se puede ver cómo tiene el enfrentamiento con una mujer a quien intentó arrebatarle un celular, lo que provocó el tráfico en una de las avenidas de la Ciudad de México.

Con quien también ha tenido problemas fue con la exparticipante de “La casa de los famosos 2”, Laura Bozzo con quien tuvo una discusión en un programa en vivo a donde llegó a ser invitado para platicar en un debate sobre el acoso en redes sociales pero terminó peleando con la peruana.

Ella dijo que él era un misógino pero él respondió que la expulsaran del país, luego de supuestamente la conductora señaló que le daba asco Alfredo luego de que se lanzó por una candidatura.

“Las palabras son como la bala una vez que salen del cañón no tienen regreso”, le dijo Adame a Bozzo, pero después el ambiente se subió de nivel en el show “Laura sin censura”.

Laura le dijo que si él quería estar en la política lo primero que tenía que hacer es contar con la valentía de resistir las críticas, él contestó que acepta las críticas constructivas pero él no acepta las críticas “destructivas, ignorantes, ignorante tú”.

Con quien tiro por viaje ha tenido pleito Adame ha sido con el cazafantasmas Carlos Trejo con quien todavía tiene una gran rivalidad. Alfredo argumentó que él simplemente quiere colgarse de su fama, mientras que Trejo se burló de una imagen donde su compañero salía desnudo.

En una conferencia los ánimos se encendieron cuando ambos convocaron a la prensa para un pleito que se darían en un ring, pero ya al final no se dio. En aquel momento Trejo le dio un botellazo en la nariz.

“No pasa nada a mí ni me duele, descuidado me aventó un botellazo, todo lo que ha hecho lo va a pagar, el hijo de su p** madre, es un acto de cobardía”, opinó Adame, mientras que Trejo aclaró que lo que diga su rival no es cierto. “Este señor es el que empezó la bronca”.

Este carácter de peleonero no es tan actual, ya lleva desde hace varios años, como cuando él era conductor del matutino “Hoy” en donde en alguna ocasión tuvo un momento incómodo con Andrea Legarreta a quien le dijo “quítate perrra”, ella se quedó sin palabras ante esta reacción de su colega.

